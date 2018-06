Vigyázat! Átverhetnek bennünket a mobiltelefonnal!

Az ok, hogy ezeket a készülékeket nem a magyar piacra szánták, és erre nem hívták fel külön a vásárlók figyelmét a webáruházak vagy a kisebb üzletek.



Amikor a vevő szembesül azzal, hogy nincs magyar menü, és azt be sem lehet azt állítani, a kereskedő válasza az, nem is ígértek ilyet a hirdetésében. Azért olcsóbb a telefon, mert nagy tételben vásároltak más piacra szánt készülékeket. Olyan szélsőséges eset is előfordult a fogyasztóvédők szerint, ahol kizárólag kínai nyelven volt elérhető a menü.



Abban az esetben, ha nem Magyarországon forgalmazták a készüléket, a gyártói szakszervizek kizárólag javítást vállalnak, nem állítanak, állíthatnak ki csereigazolást. A fogyasztóvédők javasolják, alaposan tájékozódjunk a vásárlás előtt, és lehetőleg magyarországi forgalmazásra szánt telefont vegyünk.