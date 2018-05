Vigyáznának a minőségre, ha lehet - Mérnökök döntik el, hogyan épülnek be százmilliárdok

A szegedi Szent István téri víztornyot, az M43-as autópálya Móra Ferenc hídját és Ruzsa szennyvízcsatorna-hálózatát nem csak a víz köti össze. Ezek mérnöki alkotások, a tervezőasztalon dőlt el, hogy így néznek ki. Évente százmilliárdokból épülnek utak, épületek Magyarországon, az, hogy milyen minőségben, nagyban függ attól, milyen a terv. Ma Magyarországon nincs tervellenőrzés – mondta ki, elgondolkodtató hangsúllyal Bodor Dezső, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke a megyei közgyűlés tagjai előtt pénteken.



A mérnökök már a rendszerváltás előtt, 1989-ben megalakították a kamarájukat, önként. Miközben a vállalkozók, agrártermelők egy része azon bosszankodott, hogy a törvény erejénél fogva be akarják léptetni őket egy másfajta kamarába, a mérnökök szomorúan vették tudomásul, hogy saját köztestületük nem viselheti a kamara nevet a törvény szerint. Aztán az is lehetővé vált, hogy viselhesse.



Van országos szervezet, de a területi mérnöki kamarák önálló jogi személyek. A Csongrád megyeinek 711 tagja van, köztük 397 műszaki vezető és műszaki ellenőr. Létezik tartószerkezeti, vízimérnöki, környezetvédelmi, hírközlési és mérnökinformatikai, geodéziai és geoinformatikai, épületgépészeti, valamint gépészeti és munkabiztonsági szakcsoport. A mérnöki kamara érdekképviseletet lát el, díjakat ad át arra érdemes tagjainak, őrködik a mérnöki munkának keretet adó etikai normák fölött, mérnökbált, rendezvényeket szervez, előadásokat, 8 éve a Szegedi Tudományegyetemmel közösen is. A többi köztestület rendszeresen tart beszámolót az önkormányzatok képviselő-testületei előtt.



A mérnökök most kaptak másodszor lehetőséget arra, hogy elmondják a megyei közgyűlésnek, kik ők, mivel foglalkoznak. A közgyűlésen elhangzott, ha tervellenőrzés nincs is, a kamara szívesen szervez – amennyiben a megrendelők igénylik – tervismertetést, ahol mégis megmérettetik az elkészült mérnöki munka a szakma előtt. Szóba került – a szentesi Móra József (MSZP) képviselő felvetése nyomán –, hogy az első magyar műszaki doktor, Zielinski Szilárd alkotását, a bökényi duzzasztóművet szeretnék műemlékké nyilváníttatni, hogy védelmet kapjon.