Vihar szakította el a villanyvezetéket: 3 éve tart Júlia kálváriája

Simon Józsefné ha kell, bírósági úton szerzi vissza a mérődoboz árát. Fotó: Frank Yvette

Simon Józsefné Ásotthalmon él, 2015 februárjában öccsét látogatta meg annak tanyáján, amely 12 kilométerre fekszik tőlük. Disznót vágtak, vittek kóstolót, ám a hűtőbe már nem tudta betenni azt, mert nem volt áram. – A testvérem betegeskedett abban az időben, mi néztünk utána, mi történhetett. Az elosztószekrénynél rendben volt minden, majd felfedeztük, hogy a villanyoszlopról egy vihar következtében leszakadt a vezeték, amely rátekeredett egy faágra. Ez leszakította a házról a tetőtartó vasat, azt, amin keresztül kaptuk az áramot, és ez a tető egy részét is megrongálta – mesélte kálváriája kezdetét az ásotthalmi asszony.Bejelentette az áramkimaradást, és pár nap múlva az áramszolgáltatótól azt a választ kapta, hogy a tető állapota miatt nem tudják a tetőtartó vasat visszatenni, így új helyre kell szerelni az óra mérődobozát. Júlia szerint nem az ő hibájukból történt meg a baj, így értetlenül álltak a helyzet előtt. – Az öcsém ekkor már beteg volt, én segítettem neki, de bárhova mentem, Kiskunhalasra, Szegedre, mindenhol elutasítottak. Fél évig nem volt áram a testvérem házában, én főztem, mostam rá. Végül azt mondták, egy oszlopra át tudják helyezni a mérőórát. Írtunk levelet a Démásznak, hogy nincs annyi pénzünk, hogy kifizessük a ládadíjat, ennek ellenére egy összegben kérték – mondta a panaszos.

Hiába próbálkozott az ügyfélszolgálaton akár személyesen, akár telefonon vagy levélben, nem jutott előbbre. Végül megsajnálta a fél éve áram nélkül élő testvérét, és befizette a mérődoboz áthelyezésének árát, a 64 ezer 770 forintot. Ám ez is hosszadalmas folyamat volt. Ezek után csak annyit kért, térítsék vissza a mérődoboz árát. Nem akart kártérítést – bár azt is jogosnak érezte –, ám ügyét lassan három éve ide-oda dobálják. Volt bírósági fogadóórán, az energetikai hivatalhoz és a Csongrád Megyei Békéltető Testülethez irányították. Júlia legfőbb fájdalma az, hogy nem készült jegyzőkönyv akkor, ezért bármilyen hatósághoz fordul, elutasítják. Elmondása szerint az is bosszantó, hogy az áramszolgáltató elhanyagolja a területet. Ottjártunkkor mi is szembesültünk egy tavaly év végi vihar nyomaival, akkor is elszakadt a villanykábel, a hibát helyreállították, ám a kivágott fák még ott voltak.Megkérdeztük a Démász jogutódját, a Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.-t álláspontjukról. Azt a választ kaptuk, hogy ha egy ingatlanban üzemzavar miatt megszűnik a villamosenergia-ellátás, a szolgáltatás helyreállítása csak abban az esetben történhet meg, ha a felhasználó tulajdonában álló berendezések megfelelnek az élet- és vagyonbiztonságot garantáló szabványnak. Ellenkező esetben az ügyfeleknek a saját tulajdonukban lévő berendezések javításáról maguknak, saját költségükön kell gondoskodni.Válaszuk azért is érdekes, mert a panaszos tavaly október 30-i dátummal kapott a Démász Hálózati Elosztó Kft.-től egy egyezségi megállapodást, amelyben felajánlották számára, hogy kifizetik a mérőszekrény árát, ha a további peres eljárástól eltekint. A szerződés nem volt a szolgáltató által aláírva, Simonnét a sokéves huzavona elbizonytalanította, így nem merte ellenjegyezni és visszaküldeni. Ismét telefonálásba és levelezésbe kezdett, ám nem jutott eredményre. – Ha személyesen behívnak, akkor aláírom ezt a szerződést, és eltekintek a pereskedéstől. Ám az, hogy ide-oda kapcsolgatnak, hónapokig nem válaszolnak, szerintem méltatlan, ha kell, a bíróságra is elmegyek – tette hozzá Simon Józsefné.