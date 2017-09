Világháborús küzdelem is folyt a repülőnap egén

– Ilyen szabadesésben mi is ugrottunk le állványról fiatalabb koromban. Felmásztunk a tűzfalra, és onnan homokzsákokra érkeztünk – árulta el a kőművesként dolgozó Lajkó Roland, miért nem hozta lázba a tömegeket vonzó paplanugrás a második szegedi repülőnapokon. A zákányszéki férfi családjával töltötte a nyárias szombatot a reptéren piknikezve. Bordányi barátaikkal, Gyuris Sándorral és feleségével együtt nézték meg a légi parádét.A délután egyik legizgalmasabb látványosságának a második világháborús bemutató bizonyult. Német és szovjet katonazenére a szlovák Retro Sky Team idézte fel, hogy milyen ádáz harcot vívhattak az ellenséges gépek a légtér uralmáért. Vadul kergetőztek a Zlin–226-asok, és robbanásokkal, füsttel érzékeltették a hetven évvel ezelőtti vérre menő küzdelmet. A másik nemzetközi kötelék, a Hawks of Romania kétszer is megismételte produkcióját a teljes nézőteret megtöltő közönség nagy örömére. Végig olyan precízen „ragadt" egymásra a négy gép, mintha össze lennének tűzve. A szakkommentátor ezt azzal magyarázta, hogy jó pilóták jó gépekkel jó sokat repülhetnek. Mire a nézők közül sokan megjegyezték: nyilván sok pénzért. A naplementében hőlégballonosok szállták meg a repteret. A nagyérdemű előtt emelkedtek fel, feladatuk célba dobás volt, majd visszaereszkedni a célkeresztbe.A nézők is sok különlegességbe kapcsolódhattak be a földön és a levegőben. A legkisebbek tehenet fejhettek a Gyerekszigeten. Az ország leghatalmasabb, 250 négyzetméteres ugrálóvárában volt, hogy két órát kellett sorba állni, sokan mégis vállalták a pár percnyi játék kedvéért. Hasonlóan kígyózott a sor a paplanugráshoz is. A bátrabbak hat méterről, majd nyolc méter magasból vetették alá magukat. A vajdasági Kanizsáról érkezett Zsigmond Tamara és a zentai Atlagity Petra azt mondta, csak elindulni félelmetes, az ugrást már igazán élvezték. Kevesebben merészkedtek közel az űrhajóskiképzésnél is használt 3D karikához. A 11 éves Szaniszló Martin elárulta, kicsit félt, hogy kicsúszik a hevederből, miközben előre, hátra és minden irányba forgott vele a kerék. Különben nagyon tetszett neki az élmény, amit szédülés és hányinger nélkül úszott meg.