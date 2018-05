Világkupagyőztes lett a szegedi szkanderes: a bulgáriai EB-n versenyez legközelebb Fábián Zsolt

Néhány érem már összegyűlt. Zsolt tovább bővítené a gyűjteményt. Fotó: Török János

– Amióta az eszemet tudom, szkanderezek. Már az óvodában is szerettem ezt játszani – mesélte a Kiskundorozsmán élő Fábián Zsolt . – Sokáig édesanyám állt ki ellenem, amikor pedig már nem tudott lenyomni, jöttek a barátok, ismerősök. Aztán négy éve egy edző megkérdezte, nem lenne-e kedven komolyan is űzni ezt a sportot.A 24 éves férfi, aki heteken belül kétgyermekes apuka lesz, azt mondja, bár korábban az atlétikát és a focit is kipróbálta, azért ragadt meg a szkandernél, mert ugyan az nem küzdősport, mégis egy az egyben kell legyőzni benne az ellenfelet. – Persze ez nem olyan heroikus küzdelem, mint ahogyan azt a Túl a csúcson című filmben bemutatják. Ha hosszú perceken keresztül huzigálnánk egymás karját, azt senki nem bírná – mosolygott. – Gyakorlatilag egy-egy verseny pár másodpercig tart, így a reflex a lényeg. Meg persze az erős csukló.Éppen ezért speciális edzés kell ehhez a sporthoz: csuklófordításokat kell gyakorolni, és a kis bicepszet erősíteni. – Eddig mindössze heti egyszer edzettem, most viszont lett egy szponzorom, így naponta tudok majd erősíteni. Remélem, ez meglátszik majd az eredményeimen is, mert a célom, hogy világbajnok legyek.A szkander egyébként hazánkban nem túl elterjedt sport – Szegeden pedig még annyira sem. – A Szeged Szkander Klubnak négy tagja van, akik közül az egyik makói, egy másik pedig budapesti – mesélte Zsolt. A versenyekre is saját költségén utazik minden alkalommal – legutóbb így már profi, pénzdíjas versenyre is nevezett. Ott meg is térült a befektetése: 300 euróval és egy aranyéremmel tért haza a szlovákiai világkupáról. Februárban egy csehországi nemzetközi kupán ezüst- és bronzérmet szerzett jobb, illetve bal kézzel, múlt héten pedig a magyar bajnokság ezüstérmét is elhozta, rövid időn belül tehát négy értékes éremmel gazdagította gyűjteményét.Fábián Zsolt legközelebb júniusban Bulgáriában versenyez majd, ahol Európa-bajnokságot rendeznek. Hosszú távú tervei között pedig még sokáig a szkander szerepel, hiszen mint mondta, ebből a sportból nehéz kiöregedni: még 50 év felettieknek is rendeznek bajnokságokat.