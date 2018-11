Világraszóló siker a magyar csemegekukorica - csak a termelő nem tud örülni

A CBA Nova polcain katonás rendben sorakoznak a kukoricakonzervek. Fotó: Karnok Csaba

Kiemelkedő termést takarítottak be az idén Királyhegyesen, Vízi István agrárvállalkozó földjein.

A kukorica a világ legnagyobb mennyiségben termelt növénye. Magyarország a csemegekukorica-termelésben és -exportban óriásnak számít, az Európai Unióban vezeti a piacot. A növény legnagyobb magyarországi feldolgozója a Bonduelle. Három gyára 150 kilométeres sugarú körből, főleg az Alföldről vásárolja az alapanyagot. 110 partnere összesen 10 ezer hektáron termel. Az évi 175 ezer tonna feldolgozott áru – 330 millió doboz kukorica – 95 százaléka húsz európai országba utazik. „Számunkra fontos, hogy a termékeink ne csak itthon, de azokban az országokban is magas minőséget képviseljenek, ahova exportálunk. Az általunk is alkalmazott korszerű konzervipari eljárásoknak köszönhetően bármelyik évszakban friss, tartósítószermentes és vitamindús termékekhez juthatnak a fogyasztók. A konzervzöldségek maximum fél nap alatt kerülnek a termőföldről a dobozba, így sokszor magasabb tápértékűek, mint a napokig pulton tárolt társaik" – mondta Szirbek András, a Bonduelle marketingigazgatója abban a közleményben, amelyet a betakarítás alkalmából juttatott el cége a szerkesztőségünkhöz.A csemegekukorica vetési ideje – fajtától függően – április közepétől július elejéig is eltart, a betakarítás pedig július végétől október végéig. Augusztus végén jó termésről számoltunk be, amikor Vízi István Királyhegyes melletti földjén zajlott a betakarítás. Azt a királyhegyesi gazdálkodó is elmondta, hozott már jobb bevételt a növény.– Ha a ráfordítás mértékét, a vállalt kockázatot nézzük, az eredményünk messze elmarad a kívánatostól. Ez az oka annak, hogy a csemegekukorica-üzletben tényleg mindenki boldog és elégedett, kivéve a sor végén álló termelőt – ez Horváth Gyula véleménye. A Nagymágocsi Farmer Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, ők is a legjobb, öntözött területeiken termelik a csemegekukoricát, évek óta. Ez a munka szerződéssel sok szempontból szabályozott, ami jelent biztonságot, és még sok minden mást. – Nagyon magas áron kapjuk a vetőmagot, egy szem ára 1 forint 20 fillér. Amikor leadjuk a csemegekukoricát, egy kilóért 34 forintot kapunk. Miért csináljuk mégis? Mi azért, mert van egy tejgazdaságunk, és az általunk leadott csemegekukorica melléktermékét még kedvező áron vásároljuk vissza. A növendékek takarmányozását erre alapozzuk, és ha ezt mellétesszük az üzletnek, akkor épp megéri.– Idén is termeltük, 200 hektáron. Nem tudom, meddig megy így, hat éve ennyit kapunk a termésért. Ha a francia parasztoknak ugyanennyit akarna fizetni a cég, ők biztosan elővennék a vasvillát – mondja Farkasné Márton Katalin, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója. – Volt ez már 43 forint is, de aztán lecsökkent. Egy hektár önköltsége 450–500 ezer forint, öntözni kell, a növényvédelem is keserves, ahogy egyre több szert vonnak ki a forgalomból. És nem mindig terem 180–200 mázsa: nekünk két olyan évünk is volt, amikor a szél összefújta, és a kombájn majdnem 20 százalékát nem tudta fölszedni. Megértük azt is, hogy nem vitték el, amire megállapodásunk volt, mert a gyár túlbiztosította magát. Volt, hogy másik gyárral szerződtünk, de az tönkrement. Szóval sok ideget megeszik ezzel az ember.A termelők szerint vagy sikerül tisztességes árat kialkudni az áruért, vagy – hiába a sikersztori – egyre többen fölhagynak ezzel a növénnyel. A feldolgozó biztosan nem marad nyersanyag nélkül: amikor a Bonduelle vezetői Fábiánsebestyénben jártak, szóba került ez a vitás helyzet is. Akkor hangzott el, hogy Ukrajnából is tudnak vásárolni.