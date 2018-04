Világszínvonalú lesz az SZTE új Fejközpontja: Egy helyre kerülhet az összes fej- nyaksebészeti szakma

Barzó Pál professzor agyműtét után, a szegedi klinikán. Fotó: Bobkó Anna

Kormányzati támogatásból, több mint 9 milliárd forintból jön létre a Szegedi Tudományegyetem új Fejközpontja. Nyugat-európai mintákat követve egy helyre kerülhet a szemészeti, fül-orr-gégészeti, arc-állcsontsebészeti és idegsebészeti, valamint az ehhez a területhez kapcsolódó speciális onkológiai ellátás az SZTE Klinikai Tömbben.– Nyolc évvel ezelőtt kezdtem el szervezni a Fejközpont megvalósítását, mert azt láttam, hogy nem tudjuk a betegeket holisztikus módon kezelni – fogalmazott Barzó Pál professzor.– Nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon probléma ez: attól függően, hogy mi az orvos specialitása, olyan beavatkozásokat fog elvégezni a betegeken. A legjobb példa erre, ahogy mondani szokták: „akinek kalapács van a kezében, az mindenhol szöget keres" – jegyezte meg Barzó Pál professzor. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika vezetője elmondta: kormányzati támogatásból, az első lép-csőben 9 milliárd forintból olyan, világviszonylatban is egyedülálló centrumot szeretnének létrehozni Szegeden, ahol egy helyre kerülhet az összes olyan sebészeti szakma – beleértve az onkológiát is –, amelynek a szakterülete a fej-nyaki régióra terjed ki.A cél, hogy a betegeknek ne kelljen vándorolniuk: egy helyen, a szegedi Fejközpontban speciális diagnosztikai készülékekkel át tudják őket vizsgálni, és a kórképnek megfelelően optimális kezelésben tudják részesíteni, beleértve a műtét utáni onkológiai kezelést, illetve akut rehabilitációt.– A szegedi Magyarország legnagyobb idegsebészete. Tavaly 3400 beteget operáltunk. Tíz évvel ezelőtt, amikor átvettem a klinika vezetését, még 1400 műtétet végeztünk évente. Hasonló fejlődésről számolhat be a másik három társszakma is, a Rovó László professzor által vezetett fül-orr-gégészeti klinika. Az országban nincs másik olyan hely, ahol a szájsebészet, a fül-orr-gégészet olyan erős lenne, mint Szegeden, így a szemklinikával és az idegsebészeti klinikával kiegészülve világviszonylatban is kimagasló ellátást nyújthatunk a fej-nyak területi megbetegedések esetén – magyarázta professzor.A Fejközpont az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ folytatásaként a Semmelweis utcában épülne fel, a nagyállomás felé. A négy- vagy ötemeletes épületet a legmodernebb eszközökkel szerelnék fel, kiszolgálva a diagnosztikát és a betegek kezelését a műtétektől a besugárzásig, a katéteres eljárásoktól a citosztatikus kezelésig. Mivel a szegedi fül-orr-gégészet és az idegsebészet területén már most is komoly innovációs kutatások folynak, a tervezett Fejközpontba bejelentkeztek olyan nagy múltú cégek, amelyek itt alakítanák ki egyik fejlesztőbázisukat és európai képzőhelyüket.– Tamás Gábor professzornak köszönhetően az agykutatás is nagyon magas szinten zajlik Szegeden. A legnívósabb szaklapokban, a Scienceben és a Nature-ben jelennek meg közös cikkeink. Viszont a professzor laboratóriuma Újszegeden van, azaz nagyon messze tőlünk, ami nehezíti az együttműködést. A Fejközpont a közös kutatásoknak is helyet biztosítana – magyarázta Barzó Pál. Hozzátette: a Szegedi Tudományegyetem egyik kitörési pontja a külföldi hallgatók számának növelése. Az oktatási tevékenység miatt 200 fős auditóriumot és szemináriumi termeket is kialakítanának az épületben.A Fejközpont tervének részletes előterjesztését május végére állítják össze Szegeden. A kormánydöntés már megszületett a pénz ideítéléséről. Az építkezés várhatóan 2021-re fejeződik be.