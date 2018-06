Világverseny, ahol nem szurkolnak hangosan - Hétvégén a Maty-éren zajlik a horgászok Bajnokok Ligája

Magyarországot most a Hungarian COLMIC Team képviseli, Nagy Krisztián, Kökény József, Nagy Benedek, ifjú Varga József és Újszászi Richard, utóbbi kötődik Csongrád megyéhez. A csapattagok külön-külön indulnak, mindenki sorsolás útján kap helyet, de a fogásaik mennyisége összeadódik.

– Semmilyen elektronikus eszközt nem lehet használni. A segítők csak élőszóban informálhatják a versenyzőket, például arról, hogy mi újság a többiekkel, hol milyen méretű halat fogtak, milyen csalival

– Ingyenes a belépés, mindenkit szívesen látunk, biztosan nagy élmény lesz a közönségnek is. Az természetes, hogy ilyenkor nem illik hangoskodni, mert ez egyébként sem való a vízparton, másrészt, minden versenyző koncentrált állapotban van, nem illik őket kizökkenteni.

Több száz kilónyi halat fognak meg és engednek vissza. Aki tartott már a kezében horgászbotot, annak garantáltan érdekes a rendezvény: ha jó az idő, egy-egy ember 20-30 kilónyi halat is fog, a Maty-éren jellemzően pontyokat. A laikus ezt úgy képzelheti el, hogy egyesületek vagy szponzorok ötfős csapatokat indítanak a nemzeti bajnokságban, és az ottani győztes indul a következő évi klubvilágbajnokságon.A rendezők ellenőrzik az etetőanyagot, annak mennyiségét, jelt adnak az etetésre, majd négy órán át tart mindkét napon a verseny. A legtöbb zsákmányt fogó csapat nyer., de mindenkinek lesz segítője is.– mondta lapunknak Láda Gáspár, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, aki részt vesz a XXXVIII. Klubcsapatok Horgász Világbajnokságának lebonyolításában. Ezen a helyszínen rendszeresen tartanak horgászbajnokságokat – 1991-ben is volt már itt világverseny –, ez annak köszönhető, hogy nemcsak a parton, de a vízben is ideálisak a körülmények. A halfogással sosem szokott gond lenni, és a partvonal is egyenes, a meder végig egyforma mélységű. Mindenkinek centire ugyanolyan nagyságú és minőségű hely jut.A versenypályára nem szabad bejönni autóval, parkolni valószínűleg a Bajai út felőli részen lehet majd könnyebben.Legutóbb a 60 év felettiek Horvátországban világbajnokok lettek. A felnőttek és az utánpótláskorúak mellett a mozgáskorlátozottak és a mozgás-látás sérültek vb-jén is jól szoktak szerepelni a magyarok.