Villamoson is fizethetünk november végétől bankkártyával

Valamennyi szegedi buszon, trolin és villamoson fizethetünk november végétől érintős bankkártyával. Ehhez 180 járműre 300 terminált szerelnek fel, a hosszú járművekre kettőt is. Ezentúl is lehet majd vonaljegyet váltani a vezetőnél, de az többe kerül. Az automatánál 370, a vezetőnél 450 lesz egy menetjegy - jelentette be ütörtöki sajtótájékoztatóján Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármester elmondta, ezzel szeretné ösztönözni az utasokat, hogy minél többen érintős bankkártyával vegyenek jegyet. Évente ugyanis fél millió jegyet váltanak a járművezetőknél, és ez jelentősen hátráltatja a menetrend betartását. Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója hozzátette, 24 és 72 órás jegyeket is válthatunk majd a fedélzeten. Erre a Mastercard ártyás szolgáltató céggel szerződtek, amely reklámkampányt is indít a bankkártyás fizetés erősítésére.

Szegeden az elérhető önkormányzati szolgáltatások özül a bérletautomatáknál már a vásárló 44 százaléka, a jegypénztárakban, a 45 százaléka, az óvodai és iskolai ebédfizetésnél a 46 százaléka használ bankkártyát. A vízműnek 39 százalé fizet online bankkártyával , a távhőért pedig havonta nagyjából 340-en.