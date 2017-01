Villamossal ment munkába Botka

– Bár széleskörű jogszabályi felhatalmazással rendelkeznek a városvezető szmogriadó esetén, Szegeden kevés lakossági korlátozást vezettünk be, ugyanis én az együttmű ödésben hiszek – jelentette ki Botka László polgármester a tarjáni villamosvégállomáson tartott reggeli sajtótájékozatóján, mielőtt felszállt volna az egyik járatra, amellyel kocsi helyett munkába indult. Mint megírtuk, a szmogriadó riasztási fokozatát rendelték el mától Szegeden a szálló por extrém magas mérté miatt. Kitiltottá a városból a étütemű járműveket, az öt tonnánál nagyobb össztömegű járművek átmenő forgalmát, és pénteken üzemzárásig ingyenessé tetté a helyi tömegközelekedést. Az ipari üzemeket arra érté , szennyezőanyag-kibocsátásukat ökkentsé a felére. A gépjárműforgalomra vonatkozó korlátozások betartását a rendőrség feladata ellenőrizni, ő szabhatnak ki szabálysértési bírságot is – tette hozzá.Botka László azért szállt villamosra, hogy kivegye a részét a szmog ökkentéséből, mert ahogy mondta, a városlakó özös felelőssége, hogy kevesebb legyen a levegőben a szennyezőanyagok aránya. – Remélem, hozzám hasonlóan mások is változtatnak a napi rutinjukon, legalább ebben a néhány napban – magyarázta a polgármester, aki elárulta, régen özlekedett már villamossal, pedig szereti. Hangsúlyozta, bár az ország legnagyobb részén rendkívül magas a szálló por mérté , sok városban pedig szmogriadó van érvényben, Szeged az egyetlen, ahol ingyenessé tetté a tömegközlekedést a porszennyezés ökkentése érdekében. A tömegközelekedési cégeknek bevételkiesést jelentő intézkedés öltségét a városnak természetesen meg kell majd térítenie – tette hozzá a városvezető.Újságírói érdésre Botka László elmondta, a szmoghelyezet alakulásától függetlenül nem tervezik további intézkedések, például a lakossági fűtés korlátozásának bevezetését. Arra viszont megkérte a város lakosságát, akinek lehetősége van rá, ne fával, szénnel, egyéb szilárd anyagokkal, hanem gázzal fűtsön.