Villanyautó-töltőket telepítenek Szegeden - három helyszínen 11 elektromos töltőoszloppal 22 autó ,,tankolhat" egyszerre

Fekete sas utca – Itt is lesznek év végéig új villanyautó-töltők. Fotó: Török János

– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata három helyszínen telepít 11 elektromos töltőoszlopot, amelyek 22 autó egyidejű töltését teszik lehetővé. A helyszínek a következők: Fekete sas utca, Stefánia, valamint a Rákóczi tér–Török utca felőli parkolói

– Kicsit talán félreérthető közlemény jelent meg lapunk múlt pénteki számában: „Az NKM Áramhálózati Kft. értesíti Szeged lakosságát, hogy 2018. 08. 24-én Szeged Fekete sas utca 13. alatt (polgármesteri hivatal részére fenntartott parkoló), a 3929. helyrajzi számú ingatlan előtt elektromos autótöltő állomás és kisfeszültségű kábelhálózat létesült. Az üzembe helyezést követően a kis- és középfeszültségű kábelek, vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes."Első olvasatra azt hittük, lemaradtunk Szeged negyedik villanyautó-töltőjéről. A városban ugyanis most három üzemel: az SZTE Tudományos és Információs Központ oldalában az Ady téren, az Szegedi Közlekedési Társaság Csáky utcai trolitelepén 24 órás portaszolgálat mellett, és a legújabb, az áramszolgáltató Kossuth Lajos sugárúti székháza előtt üzembe helyezett. Volt egy negyedik is, de az már nem működik, az SZKT Arany János utcai parkolóházánál nyílt meg Szeged első elektromos autótöltője, ám ott azóta lehúzták a rolót.Körbesétáltuk a Fekete sas utcai helyszínt, ám ott nem találtunk új autótöltőt, csak építkezést. Ebből úgy gondoltuk, hogy még csak a kábelt vitte oda az áramszolgáltató.Megkérdeztük az önkormányzatot, hova terveznek még villanyautó-töltőket, illetve ingyenesek lesznek-e azok után, hogy a MOL már pénzt kér ezért az elektromos tankolásért. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a hivatal részére fenntartott parkolóhelyen mezei villanyautós használhatja-e a töltőt, s ha igen, akkor csak a hivatali időn túl teheti-e ezt meg.– írta kérdésünkre adott válaszában az önkormányzat.Megtudtuk, a töltőket várhatóan még idén üzembe helyezik, jelenleg az NKM Áramhálózati Kft. munkái zajlanak. – Elkészültük után a töltőket bármikor igénybe lehet venni, az önkormányzat által telepített oszlopokon a töltés a jelenlegi jogszabályok figyelembe vételével ingyenes lesz – írták.