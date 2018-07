Villanykereszt és veterán motorok a baksi falunapon

– Én nem tudok sokáig maradni, mert buszsofőr vagyok, holnap reggel pedig dolgozom, így este már nem sörözhetek, pedig nagyon jók a programok – mondta a Délmagyarországnak a baksi falunapon szombaton Antal Jenő.Szerencsére ezzel nem mindenki volt így. Például az Antal Jenővel egy asztalnál ülő Bárdos László, akiről közben kiderült, hogy korábban a baksi általános iskolában tanított, és tíz évig igazgatta, de mostanában inkább nyugdíjasokkal és vonatokkal foglalkozik.– Én tíz éve elköltöztem innen, most csak látogatóba jöttem, de ahogy elnézem, biztosan maradok délutánig, mert lépten-nyomon ismerősökbe botlok – mondta az egykori iskolaigazgató, akit tényleg szinte minden arra járó üdvözölt. Ő egyébként most Szőregen lakik, egy vonatmúzeumot üzemeltet, és a Szőregi Nyugdíjas Egyesületnek az elnöke.Nem sokat tudtunk beszélgetni az asztaltársasággal, mert közben a falu határában kezdődött a világító kereszt avatása. A hat méter magas kereszt állítását a zalalövői Áldott Kereszt Egyesület kezdeményezte.– A kereszt tulajdonképpen egy cigányembernek köszönhető. Az Áldott Kereszt Egyesület járt a pápánál, és volt velük egy baksi cigányember is. Ő elmesélte, hogy jelentős cigány kisebbség él Bakson, példaértékűen. Rostás Miklós pedig összebarátkozott az egyesület elnökével, Kövesi Csabával, és akkor állapodtak meg, hogy felállítják a világító keresztet a településen. Ráadásul a terveik szerint ez nem az utolsó ilyen, továbbiakat szeretnének még felállítani az ország más részein – mondta az avató előtt Búza Zsolt, a település polgármestere.A kereszt átadása után pedig már motorosok lepték el Baks főutcáját. A Kisteleki Motoros Egyesület – akik zömmel veterán járművekkel foglalkoznak – vezetésével vonultak fel a helyi és környékbeli motorosok. Volt, aki Simsonnal, de olyan is, aki BMW-vel rótta a köröket a faluban. Délután pedig a szórakoztató programok jöttek, Dér Heni is fellépett, a szombatot pedig diszkó zárta.