Vince-napi vesszővágás: a hosszú ideig tartó rendkívüli fagy nem kedvez a szőlőnek

A rügy szép zöld, ezen a vidéken nem károsította a fagy a szőlőt, és a vesszők is beértek. Az ópusztaszeri szőlőültetvénnyel nem lesz gond – jósolta Ópusztaszeren a hagyományos Vince-napi vesszővágáson Kalmár István, mórahalmi hegybíró.



Vince napja alkalmából huszadik alkalommal rendezték meg az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a Vince-napi vesszővágást. Ezen a napon avatják az új borrendi tagokat és kóstolják meg az újbort. Az ünnepség vasárnap délben egy perces néma csenddel kezdődött a magyar diákcsoport tragikus olaszországi buszbalesetének áldozatai emlékére.



Gulyás Ferenc, a Szent Vince Borrend elnöke köszöntőjében azt mondta, nem tudja mit jósol majd a vessző, de az biztos, hogy a nagy hideg nem kedvez a szőlőnek. A megjelent tizenhat borrend képviselői a Rozsdamaró zenekar felvezetésével sétáltak el a szegedi tanya mögött lévő szőlőültetvényhez, ahol Kalmár István, mórahalmi hegybíró metszette meg a szőlőveszőt és annak állapotából következtetett a várható termésre.



– Huszadik alkalommal látom el ezt a tisztet, de a két évtized alatt ilyen nem sokszor voltam ilyen helyzetben, mint most. A változatos időjárás nem könnyíti meg a jóslást, amiért így garanciát nem vállalok – fogalmazott a hegybíró. Kalmár elmondta, az ősz szépen telt a szőlő szempontjából, mivel fokozatos volt a lehűlés. – Ezen a vidéken a zord téli fagy nem károsította a rügyet, a vesszők beértek. De ahol mínusz 23 fokot is mértek, ott 20-30 százaléka károsodott a rügyeknek. Imádkozunk Szent Vincéhez, hogy a tél további részében óvja meg az ültetvényeket – zárta a jóslást.



A néphagyomány szerint Szent Vince vértanú napján tájegységenként különbözőképpen jósolják meg a várható szőlőtermést. Ha enyhe az idő és olvad ezen a napon, akkor jó bortermésre lehet számítani. A vesszővágást követően Vitéz Andrásfay Szerencsés Ödi felolvasta Vince-vessző ódája című humoros költeményét, majd a tanyáról az Árpád-emlékműhöz vonultak a borrendek, ahol idén két új borrendi tagot avatottak. A jelölteket hagyományosan különböző játékos próbatételeknek vetette alá Nagy László ceremóniamester, amelyen számot adtak alkalmasságukról, a bor és a szőlő alapos ismeretéről. Ebben az évben Czupper Andrást, a lillafüredi István Nádor Borlovagrend tagját és Gutpintér Tamás, csongrádi bortermelőt avatták a Csongrád és Békés megyében működő Szent Vince Borrend új borrendi tagjává.