Vince-napi vesszővágás: kitűnő szőlőtermést jósolnak a gazdák - fotók

– Eddig a szőlőnek nagyon kedvezett az időjárás, szépen beérettek a vesszők, a rügyalap és a mellékrügyek egyaránt szép zöldek. Ha mínusz 15 fok alá nem süllyed a hőmérséklet és a tavaszi fagyok is elkerülnek bennünket, akkor szép termés elé nézhetünk – jósolta a hagyományos Vince-napi vesszővágáson Kalmár István, mórahalmi hegybíró az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. A Szent Vince napjához kapcsolódó ünnepségen a skanzen szőlőskertjében – ami a csongrádi Ungerbauer György jóvoltából újult meg – három vesszőt vágott le a hegybíró, s mondta, ahhoz, hogy a terményjóslat teljes legyen, ezeket meleg szobában vízbe téve ki kell hajtatni, s ha sok rügy megindul, akkor lesz bőséges a lesz a termés, s tele lesznek a pincék. A mórahalmi hegybírótól megtudtuk, az eddigi enyhe tél magának a szőlőnek nem árt, viszont a kártevők sem pusztultak el, így hacsak nem jönnek kemény mínuszok, a szokásosnál bizony többet költhetnek idén a szőlősgazdák növényvédő szerekre.A rendezvényen Farkas Sándor (Fidesz) országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a szakma szerint szőlő- és borügyileg rendkívül mozgalmas év volt a tavalyi: világnapja lett a Furmintnak, az Egri bikavér a hungarikumok sorába lépett, ismét megrendezték a Magyar Borok Bálját, míg Budapesten sétányt kaptak a borászok. Azt mondta, ezek a példák is jelzik, hogy kiváló minőségű szőlő terem hazánkban, s abból kiváló bor készül. – Magyarország kormánya elkötelezett a szőlészet, borászat és a borkultúra fejlesztése iránt. Folyamatban van a szőlő- és borágazat elektronikus rendszerének átalakítása, és a szaktárca megalkotta a kisüzemi bortermelői regisztert is – sorolta a példákat.Immár huszonötödik alkalommal gyűltek össze a Kárpát-medencei borrendek képviselői Ópusztaszeren a Vince-napi vesszővágásra. Ezzel kapcsolatban Kertész Péter, az emlékpark igazgatója úgy fogalmazott: szerencsére mit itt a Kárpát-hazában a hagyományokat nem zártuk be egy raktárba, úgyhogy mi nem őrizzük, hanem ápoljuk azokat. A tradíciókat is követve az Árpád-emlékműnél felavatták a Szent Vince Borrend két új tagját, Győri Tibort és feleségét, Erzsébetet, akik 12 hektárnyi szőlőterületet gondoznak, ahol 17 féle, többségében újonnan telepített fajtát nevelnek. A rendezvény a szőlősgazdák új borainak kóstoltatásával, majd Jánosáldással zárult.