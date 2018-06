Virágba borult a repce, lepotyogtak a dolgozók Algyőn: máig nem tudják, mitől hullottak el a méheik

El innen, azonnal!

Gercsó Tibor a kaptárok elé terített ponyván számolta az elhullott méheket.

Fotó: Bakos András

Volt rá engedély

Mi lesz a napraforgóban?

Ilyen állapotban talált rá méheire az algyői méhész. Fotó: Gercsó Tibor

Tiltás, tűrés



Ezek már be vannak tiltva – mondta Gercsó Tibornak az algyői repcében használt csávázószerekről egy falugazdász. – Márpedig használhatók – hallhatta egy növényvédőstől. A neonikotinoid tartalmú készítmények ellen hosszú ideje tiltakoznak méhészek, természetvédők Európa-szerte. A növényvédőszer-gyártók vitatják állításaikat. A méhészek mellett szól egy nagyon fontos érv: munkájuk nemcsak maguknak termel hasznot, hanem az egész gazdaságnak, hiszen a beporzó rovarok nélkül elképzelhetetlen az élet. Az Unió élelmiszer-biztonsági hatósága idén februárban egy 2013 óta tartó kutatás eredményét közzétéve azt állította, nem zárható ki, hogy e szerek felhasználása kockázatot jelent a házi-, a posz- és a vadméhek egészségére. Az Európai Parlament korábban már betiltott egyes szereket, nemrég ismét korlátozó jogszabályt fogadott el. A magyar képviselők a javaslat ellen szavaztak. Nagy István agrárminiszter – egyébként szintén méhész – szerint azért tartott ki eddig Magyarország a neonikotinoidok mellett, mert a helyettük használandó készítmények még jobban károsítják a környezetet. Idén januárban nálunk engedélyeztek egy olyan új szert, amelytől azt várják, hogy lezárhatja a méhészek és a repcetermesztők közötti háborúságot.

– Április 24-én, kedden vettem észre itthon, hogy baj van. Nagyon sok méh feküdt a kaptárok előtt, kinyújtott szívókával, ami tudtommal a mérgezés jele – mondta lapunknak Gercsó Tibor algyői méhész. – Szóltam Csábi Endrének, ő a méhegészségügyi felelősünk.– Értesítettük az állategészségügyi hatóságot. Másnap reggel nyolcra jöttek, a vásárhelyi növényegészségügyi állomásról is – tette hozzá.– Gyűjtöttünk elpusztult méhecskéket. A hatóság emberei felmérték azt a területet, amelyet a méhek bejárhattak, növénymintát is vittek. Az állatorvos azt tanácsolta, azonnal vigyük el innen a méheket. Azóta várjuk az eredményt, hogy tényleg mérgezés történt, vagy ez valamilyen betegség következménye. Később telefonon érdeklődtem. Azt mondták, hogy levélben fognak értesíteni az eredményről. Azóta várok, de nincs jó érzésem, mert hosszú idő telt már el a mintavétel óta.Több helybeli méhész is ilyen tapasztalatokról, többmilliós károkról számolt be. Az eset a repcevirágzás idején történt. Korábbi években egyikük sem tapasztalt ilyen pusztulást. Akadt, aki puttonyos fűnyíróval szívatta föl az elhullott kijáró dolgozó méheket a kaptárok előtt a földről, olyan vastagon álltak. Az akácvirágzásra többen is nagyon hiányos állománnyal tudtak elmenni.Feltettük a kérdésünket a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak. Azt a választ kaptuk – igaz, egy másik algyői méhész május 5-én tett bejelentésével kapcsolatban –, hogy a vizsgálat még tart, eredményéről levélben fogják értesíteni az érintettet, és ilyen esetben 60 napos határidőt ír elő a törvény. „Ez tipikusan az az eset, amikor a nyilvánosság bevonásával pluszinformációt vagy gyorsabb ügyintézést elérni nem lehet" – tette hozzá a kormányhivatal.Akármi is történt, a méhészek okkal gyanakodhatnak mérgezésre. Tibor mutat egy hivatalos levelet, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala, az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya küldött az algyői önkormányzatnak még tavasszal. A hatóság arról értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy a település közigazgatási területén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal engedélyezte az Ellado és a Cruiser OSR 322 FS nevű csávázószerek „szükséghelyzeti felhasználását" káposztarepcében, „talajlakó és fiatalkori lombkártevők, valamint gombabetegségek elleni megelőző védekezés céljából." Ezek neonikotinoid tartalmú szerek. A törvény szerint használatukról értesíteni kell a közelben dolgozó méhészeket – ez meg is történt –, hogy dönthessenek, kiengedik-e a kezelt területen a méheiket. „Bár az elmúlt évtizedekben nincs olyan tapasztalatunk, hogy az érintett készítmények szabályszerű csávázása esetén károsodást okoztak volna a méhészetekben" – tette hozzá az algyői jegyzőnek február 23-án elküldött levélben a járási hivatal. Azt is javasolták a méhészeknek, hogy „a kaptárok közelében a teljes időszakban gondoskodjanak az itatóvíz kihelyezéséről." Huszonegy Algyőhöz és négy Algyő-Nagyfához tartozó helyrajzi számon vetettek a két említett csávázószerrel kezelt káposztarepcét.Ez nem helyi specialitás: a szintén algyői Győrfi László említette, hogy tudomása szerint a hatóságok 600 ezer hektár repcénél adtak ki szükséghelyzeti engedélyt ilyen csávázószerek használatára.– Amikor a repceföldön jártunk mintát gyűjteni, ott is láttunk szédelgő, bukdácsoló méheket – mondta Csábi Endre. – Azért lenne fontos a mielőbbi válasz, mert ha a kukoricát és a napraforgót is ezzel a csávázószerrel kezelték, ezek szerint oda sem érdemes elvinni a méheket.– Lehet vitatni, amit mi mondunk, de az akkor is furcsa, hogy az utóbbi időben egyre nehezebb feladat vigyázni a családok egészségére, és ez mindnyájunk tapasztalata – ezt egy negyedik algyői méhész, Major József mondta. – Nem hiszem, hogy ez azért alakulna így, mert az utóbbi időben elfelejtettük volna, amit erről a foglalkozásról tanultunk.