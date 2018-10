Virágos területek színesítik Tarjánt

Egyre több virágoskert színesíti Tarján panelházainak környékét, vannak, akik egyénileg, míg mások összefogva gondozzák ezeket. Öt éve a városrész önkormányzati képviselője is támogatja a kiskerteseket, négy éve díjazzák is a legszebb közösségi tereket. Több mint 80 virágoskert gondozójának munkáját ismerték el a hétvégén a Csongor téren.Kothencz János önkormányzati képviselőtől az oklevél mellett virágjegyeket és ajándékcsomagot vehettek át a lelkes kertészek. Mint megtudtuk, az elmúlt időszakban másfélszeresére nőtt a gondozott területek száma. A képviselő a kezdetektől támogatja a kertészkedőket, földet, virágpalántát és kerítést igényelhetnek tőle.– A közösség arról szól, törődünk egymással és a környezetünkkel. Fontos, hogy akár virágokkal és közös felelősségvállalással hozzá tudnak ehhez tenni az itt élők – mondta Kothencz János a jó hangulatú díjátadón.Itt külön kiemelték – többek között – a Pentelei sor hölgytriumvirátusát. Balázs Ferencné, Monoszi Józsefné és Gajdács Ferencné büszkén mutatta oklevelét. Monosziné Marika elmesélte, egy területet osztottak fel három részre, mindenkinek van saját területe, de ha kell, segítenek egymásnak.Gajdácsné Ági hozzátette, régen ez egy törmelékes föld volt, ők varázsolták gyönyörű kertté. Szintén kiemeltként köszöntötték a 91 éves Sebestyén Ferencnét, aki 1983 óta lakik a Szamos utcában. Amióta engedélyezték, ő gondozza nem is olyan kicsi kertjét. Április közepén már elkezdi az ültetést, most alig várja, hogy eldugványozhassa a tulipánhagymákat.– Mezőgazdasági iskolát végeztem, így tanultam is, milyen munkát mikor érdemes elvégezni. A tulipánokat október végén kell elültetni, még várok egy kis esőt – magyarázta Katalin. Hozzátette, mindennap foglalkozik kertjével, ez élteti, ameddig bírja, tevékenykedik benne.A legfiatalabb kertművelő 2 éves: Dávid szüleivel és testvérével együtt kertészkedik. A Sólyom utca egyik négy lépcsőházas épületének lakói pedig egy egész utcarészt alakítottak színes kertté házaik előtt.Szintén kiemeltként díjazták Hegyesiné Mírát, aki egy trafóház romos környékét tette rendbe, és Böngyik Zoltánné Katalint, aki a Csaba utcán Tarján legnagyobb közösségi kiskertjét hozta létre, Kruzslicz Lászlóné Aranka Budapesti körúti kiskertjének pedig mindenki csodájára jár.A 91 éves Sebestyén Ferencné büszkén mutatja virágoskertjét, amely még ősszel is szép. Látszik, Katalin mindennap tevékenykedik benne.