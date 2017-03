Virágosítják a Dorozsmai körforgalmat és a szegedi terelőszigeteket is

Fotó: Kuklis István

Több mint 70 ezer egynyári virágpalántát rendelt a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., amivel a város közterületeit színesítik majd májustól késő őszig. Zömük, 65 ezer a belvárosba kerül – tudtuk meg Makrai László ügyvezető igazgatótól. Legnagyobb arányban begóniák, bársonyvirágok, díszcsalánok, rézvirágok és kúpvirágok kerülnek az ágyásokba, de lesznek új és korábban már használt, visszatérő fajok is. Összesen 40-50-fajta virág kerül az ágyásokba.Az egynyári virágok beszerzésére 10 millió forintot fordít idén a városi cég, de nagy gondozási igényük és vízszükségletük miatt fenntartásuk további 20 millió forintba kerül évente – tette hozzá az igazgató. A város virággal borított teljes felülete 15 ezer négyzetméter lesz. 16, futómuskátlival teli virágoszlopot is kitesznek Szeged tereire, és összesen több mint 600 láda, illetve cserép muskátli kerül a belvárosi terekre, a városházára, a Belvárosi hídra, a Csillag térre és Kiskundorozsmára.

A bevált helyszínek mellett virágokat ültetnek az Aradi vértanúk terére, a jegyárusító pavilon mellé, amellyel a zöldfelület letaposását szeretnék megszüntetni. Ez esztétikusabbá is tenné a teret, ami a szabadtéri közönségének is tetszene. A dorozsmai, Negyvennyolcas utcai és Szilva utcai körforgalomba is színes egynyári virágok kerülnek májusban, és a város gyalogos-terelőszigeteit is újra beültetik.Makrai László elmondta, egynyári virágaik közül a legsanyarúbb sorsuk többnyire a virágládákban élő növényeknek van: innen tépik ki a legtöbbet. A tikkasztó forróság vagy a párás, esős idő is megtizedelheti az állományt. Ezért fontos, hogy a helyi viszonyokat jól viselő, egészséges palántákat szerezzenek be – hangsúlyozta az igazgató.– Míg a lakótelepeken előszeretettel lopják ki az otthoni balkonládákba a virágokat, a belvárosi virágágyakban a taposás, rongálás miatt keletkeznek károk, vagy kutyák kaparják ki. Jelentősek a veszteségek a főbb rendezvények helyszínein is – mondta el Makrai László, aki hozzátette, gyakran nem kímélik az automata öntözőrendszer hajnalban kiemelkedő szórófejeit sem, és azt is tönkreteszik.