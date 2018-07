Virgilius Moldovan szobrai megérkeztek Szegedre - Csupasz testek a Reök-palotában

Már az aulában négy monumentális, nehezen elfelejthető alkotás állítja el a látogatók lélegzetét, amint belépnek a Reök-palotába. A román származású Virgilius Moldovan kiállítása csak ma délután 5-kor nyílik meg, de a legtöbb szobor már elfoglalta a helyét szerdán – a művész pedig az utolsó simításokat végezte tegnap a második emeleten.– Más, mint amit mi Európában megszokhattunk az aktok kapcsán – meséli Nátyi Róbert művészettörténész a kiállított szobrok kapcsán, aki azt is elmondta, hogy a XX. század elején megváltozott a művészek testről való gondolkodása.A 21 alkotás méretben és látványban sem utolsó. Az aulában lévő, meztelen férfiszobor hasáig ért Nátyi Róbert, aki a tárlatról mesélt. Elmondta, hogy a kiállítás és a művész végre rácáfol arra, hogy monumentális alkotások csak bronzból készülhetnek. Elvégre Moldovan szobrai főként szilikonból és némely esetben gipszből formálódtak. Úgy véli, művészettörténeti ismeretek nélkül is élvezhető a kiállítás, bár sok rejtett analógia felfedezhető.Akad itt Picassót megformáló meztelen szobor, egy egyszerű kart megörökítő alkotás is, és Nietzsche-portré is. A Bécsben élő művész munkái zavarba ejtően pontosak, kihangsúlyozzák a legapróbb előnytelen részleteket is. A valóságnál is valóságosabbak. Az aula és a második emelet mellett az irodában is elhelyeznek egyet a szobrok közül. Hiába nem az erotikáról és a szexualitásról szól a kiállítás, mégis tizennyolc éven felüliek látogathatják.