Vírusvideókkal tanítanák a megfontolt hitelfelvételt

Utóhasznosítás



Az ötletpályázattal a jegybank célja, hogy a fiatal generációt is bevonja a pénzügyi tudatosság fejlesztésébe. Vizsgálják, hogy mely hallgatói ötleteket tudják hasznosítani. Tavaly például a közfoglalkoztatottak pénzügyi oktatását támogató civil pályázat épült az egyetemisták néhány elképzelésére.

Gondolkodjanak előre

A szegedi győztesek: Köteles Dávid, Kuruczleki Éva és Rácz Tamás. Fotó: Török János

A rögzített kamatozást javasolják

Kell egy poén

– Színvonalas javaslatok, újszerű kommunikáció és egyedi megközelítés jellemezte a Magyar Nemzeti Bank „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!" című egyetemi ötletpályázatának idei dolgozatait. A helyszíni döntőkön az egyes egyetemek öt legjobb pályaműve közül választotta ki és részesítette pénzjutalomban az első hármat az MNB. A Szegedi Tudományegyetemen Köteles Dávid, Kuruczleki Éva és Rácz Tamás csapata lett a legjobb.– Nem tudjuk megmondani a tutit, csak azt, hogy gondolkodjanak előre azok, akik hitelt készülnek felvenni – hangsúlyozza Éva, aki oktat a statisztika tanszéken, és a pénzügyi kultúrát kutatja PhD-tanulmányai részeként.A két fiatalember a napokban államvizsgázott a pénzügyi mesterszakon, és ők is tanítanak a statisztika tanszéken. – Bármilyen pénzügyekhez kapcsolódó területen el tudom képzelni a jövőmet, nemrég voltam már egy állásinterjún, de ezután is megyek még – mondja Dávid. Tamás PhD-zni szeretne, most várja a felvételi eredményét, és bizakodó, bár többszörös a túljelentkezés. – Én is maradnék ezen a területen, a pénzügyi közvetítés az, ami jobban érdekel – mondja.A hallgatóknak olyan átgondolt, piackutatáson alapuló, kreatív és megvalósítható javaslatokat kellett kidolgozniuk, amelyek széles körben és költséghatékonyan támogatják a pénzügyi tudatosság fejlesztését. – Az előzetesen megadott témák közül idén a legtöbben a pénzügyileg sérülékeny csoportok elérésére és a lakáshitel-kalkulátor népszerűsítésére dolgoztak ki javaslatot – tudtuk meg az MNB-től.Az SZTE-s csapat sikeres pályázatának címe: Vírusvideókkal a szórakoztató tanulásért. Dolgozatuk elején felhívják a figyelmet arra, hogy ha valaki 5 éve 10 millió forintot vett fel 20 éves futamidőre, akkor a változó kamatnak köszönhetően 80-ról 55 ezer forintra csökkent a havi törlesztőrészlete. Ők kockáztattak, és eddig bejött, de aki most szánja rá magát a hitelfelvételre, nem biztos, hogy ez a jó döntés.– Ösztönözni szeretnénk mindenkit arra, hogy a hosszabb futamidejű hiteleknél a kiszámíthatóbb, rögzített kamatozású konstrukciót válasszák – írják a pályázatban, szóban azonban hozzáteszik, nincs biztos recept, céljuk, hogy mindenki nyitottabban álljon a hitelfelvételhez, és a döntés előtt gondolkozzanak az emberek. A befektető bátrabban vehet fel hitelt változó kamatra, más az, akinek minden forint kell a megélhetéshez, és azt törleszti, amiben lakik.A pályázó diákok többsége az online közösségi felületeken látja a leghatékonyabbnak a pénzügyileg sérülékeny fiatal korosztály elérését, ahogy a szegediek is. Célzott Facebook-hirdetések formájában tervezték meg 5 részből álló rövidfilmsorozatukat, az első a hitelfelvétel előtti tájékozódásról szólna, az ötödik arról, mi a teendő, ha valaki nem tudja fizetni a részleteket. Mintavideót is készítettek, amelyet feltöltöttek a világhálóra. – Az ötlettel úgy akarunk oktatni, hogy a néző ne érezze, hogy tanítjuk őket – hangsúlyozza Éva.Költségtakarékos és praktikus megközelítés, hogy nem narrátorral, nem hanggal érzik hatékonynak a videót, hanem feliratozással, mondván, legtöbben úgyis lehalkított okostelefonról böngészik a közösségi oldalakat. Szerintük bátran lehet provokatív a videó, kell egy poén, hogy utána magától is terjedjen.