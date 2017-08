Visszaeső fenyegetőző ellen emelnek vádat

A vádirat szerint a vádlott 2017. június 30. napján délután 5 óra körüli időben Szegedről egy nyilvános fülkéből telefonált be a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjába és azt közölte, hogy Szegedről beszél, komoly problémája van, mégpedig az, hogy a városgazdálkodás kinn volt és összeszedte egy koldus ruháit. Közölte azt is, hogy ez a koldus katonai akadémiát végzett és 2 db távirányítós bombát helyezett el a városgazdálkodás területein, hiába voltak ott biztonsági őrök, be tudott oda menni.



A vádlott fenti valótlan bejelentésével, mely szerint a Szegedi Környezetgazdálkodási és Nonprofit Kft. területén bombák kerültek elhelyezésre, a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állított, egyben azt a látszatot is keltette, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget.



A járási ügyészség a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolja, amelyet egyébként többszörös visszaesőként követett el.



A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.