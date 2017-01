Visszakérte az adóját, megbüntették: Ön mire nem adna a sajátjából?

Szentesi Kálmánnak elege lett - így kezdte keddi cikkét a 444.hu , amelyből kiderül: egy 41 éves adófizető állampolgár október végén levelet írt a NAV-nak. Nem is akármilyen okból: vissza akarja kérni az államtól a pénzt, amit a béréből adó címen levontak, mert úgy látja, hogy az állam nem jól használja fel azt. Kiszámolta, hogy a 2015-ös adójogszabályok alapján mennyit fizetne egészségbiztosítási hozzájárulásként, ha önadózó lenne. Mivel egészségügyi ellátásra továbbra is igényt tart, ezt nem kéri vissza, minden mást viszont igen - ennek technikai feltételeiről érdeklődött az adóhatóságnál.„Ha ez a számítási módszer így nem szabályos, akkor kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy milyen módon kell a jövőben jeleznem az adóbevallásomban azt, ha állampolgárként nem járulok hozzá ahhoz, hogy az általam befizetett adó részben vagy egészben elveszítse közpénz jellegét" - írja a levélben a NAV-nak: teljes írását az alábbi cikkbe linkelve olvashatják el . Az egyik döntő, és meglehetősen sokkoló élmény, amely e lépésre késztette, az volt, hogy barátnőjéhez szeptemberben nem küldtek mentőt súlyos hasi fájdalmai ellenére - másnap pedig megoperálták perforált vakbelét. "Kevesebb órája volt hátra, mint amennyi MNB-alapítvány vagyonát a kormány próbálja eltitkolni" - áll a levélben, amelyből idézünk még néhány mondatot:„És nincs senki, akitől megkérdezhetném, hogy miért kell egy 27 éves lánynak 2016-ban majdnem belehalnia egy vakbélgyulladásba, miközben másfélmillió forint adót vontak le tőlem a tavalyi évben, épp az ilyen közfeladatokra. Arra, hogy legyen mentőkocsi, amelyik kijön, ha nagy baj van, legyen tűzoltó, aki eloltja, ha ég a házam, legyen orvos, aki meggyógyít, ha megbetegszem, és legyen tanár, aki tanítja a gyerekem, ha nem közmunkásnak vagy szalagmenti dolgozónak szánom. Ezekre fizetem az adómat; nem kastélyra, nem ruandai útra, nem kisvasútra, de legfőképpen nem számomra ismeretlen unokatestvérek magánbankszámláira"Természetesen megkapta a jutalmát, ugyanis a NAV 408 ezer forintos adóbírságot szabott ki rá „jogosulatlan igénylésre" hivatkozva. Érkezett egy másik üzenet is, amelyben jelezték, hogy vizsgálat indul egy korábbi bevallása miatt. Az interneten számos szimpatizáns írta, hogy összedobják a büntetés összegét, de Szentesi Kálmán ezt nem akarja.Úgy véli, "a polgári engedetlenségnek éppen az a lényege, hogy az engedetlen polgár nem megúszni akarja a szankciókat, hanem büszkén vállalja azokat, mert hiszi, hogy igaza van."Ön mit gondol adója közpénz jellegének elvesztéséről? Mire nem engedne költeni az adójából? Szavazzon!

