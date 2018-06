Visszatért a Victor Hugo Szegedre - galéria

Egy teljes hétig állomásozott a Victo Hugo francia kirándulóhajó Csongrádon. A hajó minden évben kiköt itt. A kilencven francia vendéget szállító, 82 méter hosszú úszó jármű kilenc napos programjában Budapest, Mohács, Újvidék, Kanizsa, Szeged és Csongrád szerepelt. Szolnokra, Tiszafüredre és Tokajba már évek óta nem jut el, a Tisza azon szakaszán ugyanis már nincs elegendő víz egy ekkora monstrum számára.A vendégeket Csongrádról buszokkal szállították az ország különböző tájaira, hogy szétnézzenek, ismerkedjenek Magyarországgal. A legénység addig sem tétlenkedett, elvégezte például a szokásos javításokat, festéseket.A Tisza-parti városban váratlan nehézséggel is szembesültek.Zuhanyzáshoz és a vécék öblítéséhez vízre lett volna szükségük. Arra valószínűleg nem számítottak, hogy – bár a legközelebbi tűzcsap nem túl messzire, 100-150 méterre található – ennek nem olyan gyors az elintézése, ahogy eredetileg gondolták.Az Alföldvíz Zrt. irodavezetője, Diós Zsolt szerint hozzájuk múlt héten szerdán érkezett a hajóról egy kérelem, ők küldtek is másnap egy megállapodást, amelyet aláírva, lepecsételve vissza kellett volna kapniuk. Mivel ez nem történt meg, a szabályaik miatt nem adhattak vizet. Végül a közelben élő Martini Jánosék kerti csapjáról vételezett közel negyven köbméter vizet a hajó. Üröm az örömben, hogy a kerékpárúton átvezetett tömlőt vasárnapra virradó éjszaka két helyen átvágta valaki.Hallottunk olyan véleményt is, hogy az is bonyolította a helyzetet: Csongrád esetében nem beszélhetünk egy minden közművel felszerelt, profi kikötőről. A hulladékszállító céget viszont például dicséret illeti: a szervizúton a hajóhoz a lehető legközelebb raktak le egy konténert, hogy a legénység abba tehesse a fölösleges holmikat. Vasárnap este már újra Szegeden kötött ki a Victor Hugo. A francia utasok hétfő reggel hagyják el a várost.