Visszavonulót fújt a kormány kútügyben: ˝kis˝ kutakhoz nem kell engedély és bejelentés

A mélyebbre fúrt kutakat 2028. december 31-i lehet majd bírságmentesen engedélyeztetni. Lapunkban többször írtunk arról , hogy a vízgazdálkodási törvény tavalyi módosítása miatt még a kutakat kerti locsolásra használó, vagy akár az egész háztartást kútról ellátó, tanyán élőknek is több százezer forintot is elérő költségű engedélyeztetést írt elő.Első körben ez utóbbiak számára törölték el a kötelezést. A nagyfogyasztónak számító gazdálkodók számára viszont továbbra is muszáj lett volna kiváltani az engedélyeket, sokak számára, mivel több kutat is üzemeltetnek, akár milliós nagyságrendű költséget is jelentett volna. Arról is írtunk , hogy a Homokhátságon gazdálkodók számára a fúrott kút az egyetlen öntözési lehetőség, ami pedig a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen, így ez a rendelkezés tízezrek megélhetését sodorta volna veszélybe.A parlament elé kerülő javaslat most a gazdák számára is kedvező.