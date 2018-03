Vita a SZEOL SC támogatásáról a sportbizottságban - Ennyi működési támogatást kapnak a városi sportegyesületek

A működési támogatási összegek 2018-ban

Szeged KKSE (női kézilabda) - 2,8 millió

Kiskundorozsma ESK (férfi kézilabda) - 1,3 millió

Szegedi Kosárlabda Egylet (női kosárlabda) - 2,3 millió

Szedeák (férfi kosárlabda) - 5 millió

Szent Mihály (női labdarúgás) - 1 millió

SZEOL SC (férfi labdarúgás) - 5 millió

Szegedi Röplabda SE (röplabda) - 1 millió

Szegedi Vízipóló Suli (vízilabda) - 1 millió

Asztalitenisz Sport Klub Szeged (asztalitenisz) - 1 millió

Szegedi Asztalitenisz Klub (asztalitenisz) - 1 millió

SZVSE atlétikai szakosztály (atlétika) - 1,8 millió

Titán TC atlétika (atlétika) - 1,5 millió

Titán TC triatlon (triatlon) - 700 ezer

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete (boccia) - 500 ezer

Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub (búvárúszás) - 1 millió

Szegedi Judo SE (cselgáncs) - 1,1 millió

Szegedi Judo Iskola SE (cselgáncs) - 500 ezer

Ducsai Erőemelő Oskolája (erőemelés) - 500 ezer

Szegedi Tisza Squash SE (fallabda) - 1,3 millió

Szegedi Tisza Squash SE (tollaslabda) - 1,3 millió

Tornádó Team Korcsolyázó SE (görkorcsolya) - 1,3 millió

Szegedi Korcsolyázó Egyesület (gyorskorcsolya) - 3,3 millió

Tuti Korcsolyázó SE (gyorskorcsolya) - 1,1 millió

Univerzális Természetjáró Klub (íjászat) - 500 ezer

Combat "D" SC (kick-box) - 700 ezer

Szeged Box Club Egyesület (ökölvívás) - 500 ezer

Boxvilág Ökölvívóképző Sportegyesület (ökölvívás) - 500 ezer

Fit World SE Gorillák (rögbi) - 900 ezer

Maróczy Géza Sportegyesület (sakk) - 2,3 millió

Szegedi Sárkányhajó egyesület (sárkányhajó) - 800 ezer

Szegedi Lelkesedés SK (súlyemelés) - 800 ezer

Szegedi Úszó Egylet (úszás) - 4 millió

Gellért Szabadidő SE (tenisz) - 1 millió

SZTE Vívó Klub (vívás) - 800 ezer

Idén a tavalyi éhez képest plusz tíz milliót, összesen 60 millió forintot fordíthat sportcélú támogatásokra Szeged: ezen összegen felül kiemelt rendezvényekre és kiemelt sportegyesületek támogatására további összeget fordít a város. A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke, Joób Márton a működésekre fordított keretösszeg emelésére tett javaslatot, amit el is fogadtak, így az ülésen 34 klub között összesen 51 millió 750 ezer forintot osztottak szét. Széchenyi Ferencné sokallta az NB III-ban szereplő SZEOL SC labdarúgóinak szánt 6 millió forintot, mondván, ez extra magas a többi összeghez képest, és úgy véli, a futball más csatornán is támogatáshoz juthat, így diszkriminációnak érzi az összeg nagyságát a többi klubhoz képest. Szénási Róbert az országos vezetést hibáztatta, mert szerinte "túltolták" a futball támogatását, ezért más sportágak és a lakosok számára is unszimpatikus a foci. Kónya Sándor megjegyezte, a szegedi klub kénytelen a SZVSE-stadionban játszani a hazai mérkőzéseit, mivel a város által biztosított Felső Tisza-parti stadion nem felel meg a Magyar Labdarúgó Szövetség elvárásainak, így a hazai meccsek megrendezése is plusz költséget jelent a SZEOL számára, és arra kérte a bizottsági tagokat, ne a válogatott eredményeiből induljanak ki. Kitért arra is, a SZEOL-nál egy klasszikus modell szerint dolgoznak, a legkisebbektől kezdve a felnőttekig saját maga építi fel a rendszerét, nem pedig játékosvásárlásokkal operál, így meghagyta volna a 6 millió forintos támogatást. Végül ezt leszavazták, bár a bizottság elnöke elmondta, tisztában vannak vele, hogy ez a 6 millió forint is elenyésző mértékű támogatás, azonban Szeged összesen 70 egyesületet támogat, szemben más városokkal, így ha jelképes mértékben is, de szeretnék a SZEOL-t is támogatni. Végül a SZEOL-nak ötmillió forintos támogatás szavazott meg a grémium.Az előterjesztéshez mérten több klub végül más összeggel számolhat: a kiskundorozsmai férfi kézilabda csapat (1,3 millió), a Szegedi Kosárlabda Egylet női kosárlabda-csapata (2,3 millió forint), a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub (1 millió forint) a Szegedi Tisza Squash SE fallabdázói (1,3 millió forint) és tollaslabdázói (1,4 millió forint) plusz százezer forintos támogatásban részesülhettek, a Maróczy Géza Sportegyesület sakkozói 2 millió helyett 2,3 millió forintos összeggel, míg a Szegedi Úszó Egylet 3,8 millió forint helyett 4 millió forinttal számolhatnak 2018-ban.Ami a rendezvénykeretet illeti, a város 10 millió forinttal támogatja a május 17.-20. közötti szegedi kajak-kenu világkupát, míg a július 17-22. közötti sárkányhajó világbajnokságot 7,5 millió forinttal támogatja Szeged - a Tornádó Team Korcsolyázó Sportegyesület által rendezett Kelet-Európa Kupa szegedi fordulójához pedig 500 ezer forintos támogatást nyújt az önkormányzat.