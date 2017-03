Vitaminbár és tyúkos finomságok

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A klasszikus termékkínálat mellett tavaly ősztől Vitamin Bár várja a Széchenyi téri Lipóti vendégeit. Az itallapon különböző friss zöldségekből és gyümölcsökből összeállított, adalékanyag nélkül, frissen préselt koktélokat fogyaszthatnak a vásárlók.A Széchenyi téri és az Anna-kúti üzlet kínálatában továbbra is megtalálható a 3 kilós Lipóti házi parasztkenyér, a kétkilós Régi idők rozskenyere, a barna és félbarna, a teljes kiőrlésű és magvas kenyerek, valamit a megszokott pék- és cukrászsütemények, szendvicsek, saláták.Az egészséges ételeknél maradva: a Széchenyi téri Anyám Tyúkjaiban az évszaknak megfelelő étlappal várják a vendégeket. Főleg helyi, a megyében előállított termékekkel dolgoznak. Beszállítóikkal személyes kapcsolatban állnak, így nem kérdés a szezonális, friss és jó minőségű alapanyagok használata.Háztáji és kézműves termékeket kínáló éléskamrájukban a húsvétra készülőkre is gondolnak. Környékbeli kistermelők kiváló minőségű sonkái, valamint kézműves tormák, mustárok is megvásárolhatók. Akik nem szeretnék a konyhában tölteni az időt, azok ballagási és húsvéti tálak közül válogathatnak, vagy akár telefonon is rendelhetnek.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.