Vitték a szánkót, mint a cukrot - A napfény városában nem túl nagy biznisz a téli játszóeszközök forgalmazása

Hol lehet szánkót kapni Szegeden? Nagyjából ez az a kérdés, ami két napja minden kisgyerekes szülőt foglalkoztat. A forgatókönyv egyébként nagyjából mindig ugyanaz: ha évente egyszer leesik pár centi hó, ami még másnap is megmarad, mindenki pánikszerűen elkezd boltokba rohangálni. Mivel pedig valljuk be: a napfény városában, amely az egyik legmelegebb tája az országnak, nem túl nagy biznisz a téli játszóeszközök forgalmazása, az a szűkös készlet, amely egész télen hiába várja a vásárlókat, ilyenkor pillanatok alatt eltűnik.Akinek volt mit a kamrából, garázsból előrángatni, az már kedden délután a vértói dombon vagy a töltésoldalban szánkózott. Így volt ezzel a hatéves Takács Olivér is, aki apukája, Gábor gyerekkori szánját örökölte meg. Biztos, ami biztos alapon viszont beszereztek egy csúszkát is.– Nagyon jó a hóban játszani – lelkendezett a kisfiú, aki szerint a csúszka gyorsabb, főleg miután az alját egy kis szilikonspray-vel megkezeli lelkes apukája.Nekik tehát szerencséjük volt, mert még időben észbe kaptak. Aki viszont most szeretné beszerezni a városi téli sport kötelező kellékeit, bizony bajban van. Játékboltokat, sportboltokat hívtunk fel, és mindenhol ugyanaz volt a válasz: elfogyott, és ebben a szezonban már nem is lesz. Rögtönzött körképünkből az derült ki, hogy mostanra csak egyetlen boltban szerezhető be csúszkáláshoz játszóeszköz – vagy legalábbis mi csak egy helyen találtunk. Ott is azonban vélhetően csak azért van még készlet, mert nem sok embernek jut eszébe, hogy egy barkácsboltba menjen szánkóért. A festett vagy natúr faszán 14 ezer 490 forintért, műanyag szánkó 1300 vagy 13 ezer forintért, bob 2600-ért és csúszka 1500, illetve 3300 forintért kapható – közvetlenül a tavaszi virágok után meg is lehet találni mindegyiket.Információink szerint egyébként a szánkóhiányban már többen meglátták az üzleti lehetőséget, és a hipermarketekből felvásárolt olcsó játékokat kétszeres áron kínálják különböző bizniszoldalakon. Vannak, akik emiatt már nem is próbálkoznak, és inkább alternatív megoldásokat keresnek. Tapasztalatok szerint a kartonpapír vagy a szemeteszsák legalább olyan jól csúszik, mint a műanyag csúszka. A kényelmet kedvelők pedig a zsákot kitömhetik párnákkal, pokrócokkal is, bár gyanítjuk, hogy a tengerpartokon népszerű banán téli, csináld magad verziója inkább a nagy eséseket, mintsem a hosszas csúszást garantálja.