Vizes élmények, sörös örömök

Mivel a Belvárosi híd újszegedi lábánál található komplexum jelentős része tető alatt van, a változékony, olykor hidegre forduló tavaszi időjárásban is remekül töltődhetnek fel élményekkel, pihenhetik ki a fáradalmakat a vendégek, akik lecsúszhatnak Európa leghosszabb folyamatosan üzemelő vízicsúszdáján is. Az ötcsillagos minősítésű élményfürdővel és gyógyászati részleggel rendelkező vízivárosban mindenki megtalálhatja a legkellemesebb vízi élményét – legyen az a wellnessrészleg valamelyik szaunája, a sodrófolyosós medence vagy a szabadtéri strandolás a gyönyörűen parkosított környezetben.A vizes élményekkel felöltődve egy másik folyadék, a sör jelentette örömök felé fordulhatunk, ha ellátogatunk a belváros szívében található DTK & Pubba, amely néhány hete kiköltözött a pincéből a Dugonics térre, ahol teraszukon is várják a jóféle kézműves sörök barátait. A pincehelyiség egyébként igazi ír pubhangulatot áraszt kényelmes bokszaival, zöld színű hangsúlyos jelenlétével, a faburkolatokkal és természetesen az elmaradhatatlan Guinness-szel, amely mellett más vörös, barna és fekete minőségi sörök is kaphatók baráti áron.A jó hangulathoz a sörök és folyamatosan frissülő italakciók mellett hozzájárul, hogy a vendégek ingyen csocsózhatnak, miközben lejátszhatják kedvenc nótájukat is a zenegépen, vagy meccset nézhetnek valamelyik nagyképernyős tévén.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.