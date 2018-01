Vízisport-központ és szálláshely is lehet az algyői iskolában - a kenusokkal közösen fejlesztenének

Két részből áll az a LEADER-pályázat, amelyen indul az algyői önkormányzat. Egyrészt az iskolaépület két tantermében szállásokat alakítanának ki, másrészt eszközöket vásárolnának. Molnár Áron polgármester a képviselő-testület csütörtöki döntését ismertetve lapunknak elmondta, az erdei iskolákhoz hasonló fejlesztésben gondolkodnak, diákcsoportokat és sportolókat is fogadnának, illetve civileket is, akik tevékenységüket is végezhetik majd az épületben.



– A fejlesztésre 11 milliós pályázati forrást nyerhetünk, ám az engedélyes tervek költségbecslése alapján ezt nagyjából 20 millióval ki kell majd egészítenie az önkormányzatnak. A testület arról döntött, hogy ennek ellenére pályázni fogunk – közölte a településvezető. A kiírás másik fele eszközbeszerzést tartalmaz 5 millió forintos értékig. Ennél a projektelemnél az önkormányzati önerő 1,6 millió körül várható. A pályázatot február végéig kell benyújtani. Ha nyer Algyő, akkor a szerződéskötéstől számítva 30 hónapjuk lesz a kivitelezésre, vagyis ez a projekt át fog húzódni 2019-re.



Molnár Áron hozzátette, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel is közös fejlesztést terveznek, összességében az a cél, hogy a Tiszához kapcsolható turisztikai és sportlehetőségeket minél jobbak ki tudja aknázni Algyő nagyközség.