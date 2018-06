Vízparton, fagylalttal, védőitallal hűtjük magunkat a hőségben: kánikulával búcsúzott a tavasz, ma 32 fok is lehet

Életveszély a kocsiban



Negyed óra alatt húsz fokkal is emelkedhet a hőmérséklet egy lezárt autóban – figyelmeztet Katona Mátyás, az autónavigátor.hu és a használtautó.hu tartalmi oldalának főszerkesztője. Kísérletükben tizenöt perc elegendő volt ahhoz, hogy a tűző napon álló, fekete autóban 45 fokra kússzon a szélvédőn hagyott hőmérő foka. Az ablaküveg felerősíti a meleget, így ha egy gyermeket vagy kisállatot a zárt autóban hagyunk, ugyanennek a hőhatásnak tesszük ki. Az extrém hőmérséklet kiszáradáshoz, eszméletvesztéshez, vagy akár halálhoz is vezethet, ezért sose hagyjunk magára lezárt autóban embert vagy állatot, még rövid időre sem. – Magunkat se tegyük ki extrém hőhatásnak, ha az autó átforrósodott, beülés előtt hagyjuk egy kicsit kiszellőzni lehúzott ablakokkal, akár a légkondicionáló elindításával – javasolja az autós szakember.

– Munkaerőből hiány van, de szenvedésből nincs – jelentette ki Veres János, a szegedi Diófa vendéglő vezetője, amikor megkérdeztük tőle, hogy bírják a meleget a tűzhely mellett. A leveses edények, az olajsütő ontották a hőséget magukból az év eddigi legmelegebb napján, csütörtök délben. A Diófában tegnap a hűtők és a szakácsok a meleggel küzdöttek, a szódagép pedig már fel is adta a küzdelmet, megadta magát, motorcserére szorul.Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán figyelmeztetett, hogy kánikula várható, mert a következő napokban egyre szárazabb és még melegebb levegő érkezik fölénk.– Tökéletesen bírjuk ezt a klímát. Ez még nem meleg, ez csak a bemelegítés. Azért tüzelünk, hogy jó legyen a hőmérséklet – folytatta a viccelődést Veres János, miközben egyik fiatal szakácsa, Bakai Dániel folyamatosan törölgette magáról az izzadtságot. – Sok folyadékkal ki lehet bírni. Ilyenkor egy műszak alatt legalább négy liter vizet megiszok, de amikor belehúztam, volt, hogy elfogyott nyolc liter is – mondta a fiatalember.A Belvárosi-híd újszegedi lábához közeli Lapos is megtelt a tavasz végi, nyár eleji kánikulában. Délután egykor már tucatnyian hűsöltek a Tiszában. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának ötödéves hallgatói, Évi és Dóri azt mondták, a tanulást szakították meg egy kis csobbanással.Tőlük nem messze a 11 hónapos Beni, Tompai Emese Réka kutyája rohangált fáradhatatlanul egy gumilabda után a vízbe. – Most fogadtam örökbe egy ismerőstől, nagyon barátságos, szereti az embereket – mutatta be a kedves jószágot, majd repült is megint a vízbe a labda Beni legnagyobb örömére.A belvárosban fagylalttal hűsítették magukat a vendégek az A Cappella cukrászda teraszán, ahol a hároméves Teleki Ádám pózolt a kedvünkért kedvencével, a csokifagyival. Ádám és szegedi származású szülei San Diegóban élnek, három hétre látogattak haza szülővárosukba.Nincs könnyű dolguk az építkezéseken, útfelújításon dolgozóknak sem. Az egyik buszmegálló burkolatát felújító csapat tagja, Terhes Gergő, a szegedi Norbo-Ép Kft. munkatársa azt mondta, hozzászoktak már a hőséghez. – Kellemetlen, de el kell viselni – fogalmazott, majd nagyot húzott az ásványvizes palackból.A szakemberek szerint enyhülésre egyelőre nem számíthatunk. Megvolt csütörtökön a 30 fok, de pénteken akár 32 is lehet. Szombattól hétfőig megnő az esélye a kisebb, lokális záporok, zivatarok kialakulásának, de enyhülést ezek sem hoznak, marad a 28-30 fok, legfeljebb párásabb lesz utána a levegő – tájékoztatott Gyuris Ferenc, az Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-magyarországi Regionális Központjának munkatársa. A szakember hozzátette, csütörtökön messze voltunk a napi szegedi és az abszolút országos rekordtól is, amit Egerben mértek, ahol 1925-ben 35 fok volt.