Vizsgáztak a hentesek: alul és felül is mérték a lapockát tesztünkben

A Príma Novában dolgozó Gulyás Norbert hentes azt mondta, az iskolában már nem tanítják a pontos mérést, csak a húsok szakszerű felszeletelését. Fotó: Frank Yvette

– Aránylag pontosan mérnek a hentesek – mondta tegnap Szegeden, a Mars téri piac nagycsarnokában Király Lászlóné.– Aki régen van a szakmában, annak ez már rutinnak számít, de a fiatalok is ügyesek. Pár deka eltérés pedig belefér.

Éva szakértőként tudott nyilatkozni a húsárut kiadók munkájáról: bár most vásárló volt, élete nagyobb részét a pult másik oldalán tölti. Az asszony élelmiszer- eladó.

Darált húst 500-ért

Pontosságból jeles. A bűvös 35 dekát egy kanyarintásra sikerült elérni a szegedi Mars téren álló Irén csarnok húsüzletében. Fotó: Frank Yvette

– Most darált húst vásároltam, és fél kilót kértem. Nem is néztem a mérleget, de súlyra ez megvan vagy hatvan deka. Azért elfogy majd – méregette kezében a kapott húst. Éva azt mondta, hogy tapasztalatai szerint a hentesek felülmérés esetén mindig megkérdezik, maradhat-e a több hús.– Általában igent mondok. Maximum tíz deka plusz a lélektani határ, azon felül levetetem a felesleget. Biztos kellemetlen, de ha valakinek pont annyi van a pénztárcájában, hogy csak erre telik, vagy akar valami mást is vásárolni, szólnia kell – magyarázta a nő. Iskolásként őt is tanították a pontos mérésre a gyakorlati órákon. – Az oktatónk megmutatta azokat a praktikákat, amiket figyelnie kell egy eladónak a legpontosabb méréshez – közölte Éva.Mi egész lapockából kértünk a piacon, néhány multiban és hentesnél 35 dekát. A Rókusi körúti Tescóban kicsit több mint 40 dekát mutatott a mérleg, de az eladó kérdés nélkül levágott egy kis darabot belőle – így végül 33,4 deka lett. A Mars téri piac nagycsarnokában működő Coopter Plusban először egy 25 dekás darab került a mérlegre, majd a hentes egy másik darabot is vágott hozzá, amivel együtt már 42 dekás lett a lapocka.

Sokan veszik a kicsit

Halasi János azt tapasztalja, a kisnyugdíjasoknál néhány deka is sokat számít. Fotó: Kovács Erika

Megkérdezte, hogy vegyen-e le belőle, de nem kértünk újabb vágást a szeletekbe. A SPAR-ban a húsoshűtő mögött dolgozó eladó viszont több mint 7 dekával alulmért – ő azt tudakolta, tegyen-e hozzá a lapockából. A Mars téren dolgozó egyik hentes azt mondta, hogy régen nem volt gond, ha tíz dekával felülmértek valamit, de ma már egyre több vásárló szedeti le a pluszsúlyt. – Sokan már nem is súlyra, hanem pénzösszegért vásárolnak. Ötszáz forintért kérek húst, hangzik el gyakran a kérés – magyarázta Zsolt.A makói Vásárhelyi úti hentesbolt fiatal hentese sem lepődött meg a 35 dekán. Vágott és mért. 38 deka lett. Megkérdezte, hogy maradhat-e. Rábólintottunk. – Nálunk sokan visznek kis mennyiséget, nem lepődünk meg rajta. Ma is voltak olyan vásárlóink, akik 30 deka húst kértek. De ha 10-et kérnének, azt is adnánk – mondta Halasi János, aki ugyancsak ebben az üzletben hentes. Aki ilyen keveset visz, jellemzően egyszemélyes háztartást vezet.

– A nyugdíjasoknál pedig ki van számolva egy hónapra, hogy miből mennyit lehet vásárolni. Ha minden alkalommal többet kellene fizetniük a pluszdekákért, akkor valami másról kellene lemondaniuk – közölte.Hódmezővásárhelyen, a Bajcsy-Zsilinszky úti húsboltban 39,5 dekára sikerült a vágás. Mérlegelés után kicsit lecsippentett belőle a hentes, és a végeredmény már csak fél dekával tért el a megrendeléstől.– 1980 óta vagyok hentes. Ennyi idő alatt azért rááll az ember keze a kért mennyiségre – mondta Tatai István.