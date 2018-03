Volt, amikor lobogókkal díszített sugárúton várták a püspököt Szegedre

1911. március 18-án nevezték ki a Csanádi egyházmegye püspökévé Glattfelder Gyulát : a budapesti születésű megyéspüspöknek nem volt könnyű dolga, hiszen akkoriban az egyházmegyéhez összesen 250 plébánia és 1050 filia tartozott. Azonban ahogy Magyarország minden területen, így az egyházmegye is veszített a trianoni békeszerződéssel - addigi területének több mint háromnegyede Magyarországon kívülre került. A román hatóságok nem kívánatos személynek nyilvánították Glattfelder Gyulát, akinek így, 1923. március 28-án el kellett hagynia az egyházmegye akkori székhelyét, Temesvárt. Ezt követően Szegedre érkezett, így - közel 200 év után ismét - , 1931-ben hivatalosan is püspöki székhely lett Szeged."Glattfelder Gyula megyés püspök szerdán délután személyvonattal érkezik Szegedre Budapestről, hogy itt most már véglegesen berendezze püspöki székhelyét" - írta lapunk 1923. március 27-én. Somogyi Szilveszter polgármester így üdvözölte a Szegedre érkezett püspököt: „Térjen meg szeretett püspök atyánk, kedves főpásztorunk ebbe a nyugodt városba pihenni… A jó Isten útmutatása hozta közénk szeretett püspökünket!"A püspök búcsúlevele egyébként nagy port kavart Romániában: a román hatóságok az írást leközlő Temesvarer Zeitung, a Temesvári Hírlap és a Swäbische Volkpresse vasárnapi számait elkobozták, a szerkesztők ellen a román állam és intézményei ellen elkövetett izgatás címén indult meg az eljárás - írta meg lapunk. A polgármester tartotta az üdvözlőbeszédet a szegedi állomáson a püspök megérkezésekor, Glattfelder Gyulát a Boldogasszony sugárúton a Rozália-kápolnáig kísérték. Felhívták a Boldogasszony sugárúton lakókat, hogy a püspök bevonulása alkalmára lobogózzák fel a házakat - számoltunk be róla.A megérkezéskor ezt írta az ekkor Szeged néven megjelenő lap:Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök ma délután 2 óra 42 perckor érkezett meg Szegedre. A vonat a vasutaszenekar által játszott Rákóczi-induló hangjai mellett futott be a perronra, ahol a város vezetősége, élén a polgármesterrel, fogadta a megyéspüspököt. De megjelentek az állomáson a nemzeti hadsereg, a rendőrség, az egyetem, a különböző állami hivatalok és társadalmi egyesületek vezetői is. Ott volt a fogadtatáson dr. Aigner Károly főispán, dr. Szalay József kerületi rendőrfőkapitány, Kovács Károly ezredes, Pfeiffer Péfer rektor, dr. Bottka Sándor rendőrfőkapitány, Orosz Pál kúriai biró, Curry Richárd táblabiró és még számosan. - írtuk. Megérkezését követően "a nagyheti ájtatosságok szertartásait már Glattfelder püspök személyesen vezeti a szegedi belvárosi templomban", hiszen 1923-ban is úgy esett húsvét, ahogy most is fog, azaz húsvét vasárnapja április 1-e volt. A püspök tehát négy nappal az ünnep előtt érkezett meg Szegedre.Glattfelder Gyula volt, aki 1924. június 22-én lettete a Fogadalmi templom alapkövét - az építkezésekhez egyébként hárommillió forintos adományával, személyesen is hozzájárult. A 69 évesen, 1943. augusztus 30-án elhunyt megyéspüspökről 2001-ben neveztek el teret Szegeden. (Fotó: szegedpanorama.hu)