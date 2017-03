Volt már vitája közszolgáltatóval?

Régen nincs már a gáz-, villany- vagy vízóráknál havi leolvasás, de évente egyszer mindenképpen rá akarnak nézni a szolgáltatók – ez teljesen érthető. Az is, hogy akkor biztosítani kell a bejutásukat a lakásba vagy a családi házba. Járt már úgy, hogy ebből problémája volt?



Két leolvasás között diktálhatjuk a mérőóraállást, ennek hiányában a szolgáltató nem tehet mást, mint becsül, és ezt „fogyasztói előéletünk" alapján teszi. Volt már ebből gondja? Túl sokkal tartozott a szolgáltatónak, vagy éppen ellenkezőleg?



Külön világ a távhő-, illetve a melegvíz-szolgáltatás, ahol az előlegszámlák után érkezik az elszámoló, ami lehet pluszos és mínuszos is. Az elmúlt 30 év leghidegebb januárja elintézte, hogy ebben az évben inkább a fogyasztó tartozzon a szolgáltatónak. Volt már problémája az elszámolószámlával, vagy az inkább a társasházon belüli költségmegosztással? Tudta, hogy a lakásában található költségosztó nem egy fizikai mérőműszer, így nem hitelesített, illetve hitelesíthető?



Volt már komoly hátraléka számlafizetéssel, keveredett már elszámolási vitába ennek kapcsán? Tudja, hogy mi a feltétele a kötbér jogos követelésének? Akarták már kizárni valamelyik közszolgáltatásból? Járt már úgy, hogy megsérült valamelyik mérőóra plombája? Nincs mérőórája, de közszolgáltatás a szemétszállítás, volt már gondja a kötelező kukamérettel vagy a kedvezményrendszerrel?



Tisztában van azzal, mit kell tenni a szolgáltatóval szemben érvényesíteni kívánt panasz esetén? Hol reklamálhatunk, ha sérelmezzük a telefonos ügyfélszolgálat hangnemét? Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ahol cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat.



Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.



Járt már pórul közszolgáltatóval?