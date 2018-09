Weisz Máténak hobbija is a matematika - napi másfél órát gyakorol kedvtelésből, Radnótis Közép-Európa legjobb matekosa

Játék számára a matek

Schultz János matematikatanár szerint Máté szinte azonnal megtalálja egy probléma kulcsát. Fotó: Kuklis István

Maximális pontszámmal nyert

Oxford vagy Cambridge?

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója, Weisz Máté Barnabás egyéniben arany-, csapatban bronzérmet szerzett a Közép-európai Matematikai Olimpián. A fiút első óta érdekli a matek, másodikos volt, amikor először indult versenyen, ez a Kenguru tesztverseny volt. Meglepődött, hogy milyen kevés ideje volt a feladatokra. Úgy emlékszik, a feléig sem jutott el, mégis nagy élmény volt számára, utána is elindult több versenyen. – Ezeken már nem az idő volt az ellenség, hanem a feladatok, de azok már kifejtősek voltak, azokat jobban élveztem. Egyre inkább kezdtem unalmasnak találni az iskolai matematikát, ezért otthon magamtól is gyakoroltam, versenytesztlapokat oldottam meg – mesélte.Féltestvére javaslatára jelentkeztek ikertestvérével, Vikivel a Radnóti speciális matekosztályába. – Itt már láttam, hogy az iskolai matematika mégsem annyira borzalmas. Nemcsak egész és törtszámokat adunk össze, általános egyenleteket oldunk meg, ábrákkal is foglalkozunk – mesélte nevetve. Általános iskolában még nem voltak túl jók a versenyeredményei, ám hetedikben már második lett, majd nyolcadikban megnyerte az országos Varga Tamás Matematikaversenyt.Schultz János, Máté egyik matektanára elmondta (az osztály másik matematikatanára Tigyi István – a szerk.), a fiatalember fejlődése példaértékű. A pedagógus úgy fogalmazott: egyértelmű volt a fiú tehetsége, amely leginkább a gondolkodásában látszik, szinte azonnal megtalálja egy probléma kulcsát, nem tér el mellékutakra, vagy csak ritkán. Az sem mindegy – tette hozzá Schultz János –, hogy Máté jó versenyzőtípus, végig higgadt tud maradni, és játéknak tekinti a feladatok megoldását. Naponta legalább másfél órát gyakorol, matekkönyveket olvas elektronikus formában, feladatokat old meg, sőt saját maga is talál ki eredeti matematikai problémát.A közép-európai diákolimpiához négy válogató vezetett, ám emellett még további versenyeken is részt kellett vennie, hogy bekerüljön a csapatba. Magyarországot hatfős csapat képviselte Lengyelországban, Máté volt az egyedüli vidéki, társai mind fővárosi gimnázium diákjai. Augusztus utolsó hetében a közép-európai régió 66 középiskolása egyéni és csapatversenyeken mérte össze tudását a lengyelországi Bielsko-Bialában. Az egyéni fordulóban 5 órát kaptak 4 feladat megoldására, a csapatversenyen szintén 5 óra alatt kellett a hatfős csapatoknak 8 feladatot megoldani. – Nem mondom, hogy könnyűek voltak az egyéni feladatok, de igazából nem okoztak gondot. Egy kivételével mindegyiknél jó volt az első gondolatom, jó úton indultam el – emlékezett vissza. Minden feladatnál be kell bizonyítani az állításokat, az egyik bizonyítása például 6 oldalas volt. Maximális pontszámmal szerzett aranyérmet, hét másik versenyzővel együtt.A csapatverseny már nehezebb volt, szerinte mégis jól ment a közös munka, bronzérmesek lettek. Máté elárulta, Lengyelországban voltak kirándulni is, múzeumokba is vitték őket, ezt kevésbé élvezte, viszont a társaságot igen. Az ukrán csapattal összebarátkoztak, jól megértették egymást. Arra a kérdésre, hogy a nyara ráment-e a felkészülésre, azt felelte, egyáltalán nem. Mozgalmasnak nevezte a nyarat, járt túrázni, és matektáborokban is volt.Ebben a tanévben az a legfőbb célja, hogy kijusson a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára, vagyis bekerüljön a magyar csapatba, amiről tavaly egy ponttal maradt le. Azért is fontos számára a verseny, mert ezt jövőre Angliában rendezik meg. Bár Máté még nem tudja, hogy külföldön vagy itthon folytatja tanulmányait, de az szinte biztos, hogy matematikus lesz belőle. Ha itthon marad, az ELTE-t választja, ám tervei szerint felvételizni fog Oxfordba vagy Cambridge-be. Ehhez nyelvtudását fejlesztenie kell, ezen is dolgozik. Tanára szerint tanítványának nagy az esélye, hogy felvegyék a híres egyetemekre, pláne, ha sikeresen szerepel a nemzetközi olimpián.