Woodstockot csinált Anna a pusztában: rajongói táborból nőtte ki magát az ópusztaszeri fesztivál

– Az első három év volt az őskor. A zenekarok ingyen jöttek játszani, volt olyan év, hogy a rajongók dobták össze a fesztivál költségét. Utána most jön a „szopóléc", amikor még ráfizetéses a buli, ezt követi majd a plató – vázolta a fesztivál fejlődési ciklusát az ötletgazda, Pásztor Anna, a Fonogram-díjas Anna and the Barbies zenekar frontembere, miközben az ópusztaszeri Akhal Ménes területén az egyik lacikonyhásnál kiflibe töltött pörköltet falatozott a lemenő nap fényében, ölében az egyik kisgyermekével.A Woodstock az Ugaron fesztivált idén hatodik alkalommal rendezik meg az ópusztaszeri pusztában az erdő mellett. A szerdán kezdődött fesztivál szombatig tart. Az első nap délutánját családias, baráti hangulat jellemezte.– Nemhiába lett ez a neve, mert nekem etalon az 1969-es Woodstock. Minden évben legalább háromszor megnézem a koncertfilmet, és sírok. Egy emberbaráti fesztivált szeretnék csinálni – mondta a szervező.– Hat évvel ezelőtt az a jurta volt az egész kezdete – mutatta a bejárat közelében álló koncerthelyszínt Anna, ahol a Baricz nevű együttes hangolt Baricz Gergő zenész-énekes, az X-Faktor második szériájának harmadik helyezettjének vezetésével. A hangolást nagypapájával, Szalay Józseffel együtt élvezte a három és fél éves budapesti Horváth-Szalay Bercel. De nem ő volt a legfiatalabb fesztiválozó a pusztában felállított jurtában, hanem a mindössze egyéves és egy hónapos Demeter Márton, aki még majdnem a színpadra is felmászott volna, ha édesanyja nem fogja vissza. A szintén fővárosi anyuka elmondta, a kisfiú már a tavalyi rendezvényen is itt volt három hónapos korában.A családias hangulat mellett az árak is barátiak, a kisfröccs 350, a nagy 650, egy korsó sör 490, a töményeket pedig 550 és 800 forint között mérik. A legpörgősebb árussal is sikerült találkoznunk, az érdi Mrsan Norbert nem győzte dicsérni a glutén- és laktózmentes, teljesen paleo, csak gyümölcsökből és magokból készült édességét, majd a mellettük áruló fiatal lány kézzel készült táskáit.A Woodstock az Ugaron fesztivál nagyszínpadán csütörtökön Péterfy Bori & Love Band, a Supernem, majd az Apey and the Pea koncertezik.