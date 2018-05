YKX az új magyar képregényhős - Díjra jelölték a szegedi Pilcz Rolandot

Kalyber Joe-t 11 évesen rajzolta meg először

A szegedi Pilcz Roland munkái roppant népszerűek a képregénygyűjtők körében. Fotó: Frank Yvette

Ma már digitálisan dolgozik

Fotó: Frank Yvette

Saját magát figurázta ki

Új képregénnyel rukkolt elő a szegedi képregényíró, Pilcz Roland . A Kalyber Joe megalkotója most korábbi regénye egyik szereplőjének, Ipszilonkáiksznek a történetét eleveníti fel. Teljes nevén Yorn Kayrah Xemovrah – rövidítve YKX – kalandjainak első füzete, Csapda címmel a hétvégén debütál majd a Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztiválon.A szegedi fiatalember fejéből, illetve ceruzájából 23 éve pattant ki első képregényhőse, Kalyber Joe. Otthonában nekünk is megmutatta azt a máig őrzött füzetkét, amelyet még 11 évesen rajzolt meg. A szélesebb közönségnek szánt, sokszor átdolgozott történet 2005-ben jelent meg nyomtatásban, ezt követte még több kötet, ám a befejező résszel adós maradt rajongótáborának. – Lassan fél évtizede ígérgetem Kalyber nagy velencei kalandját, ám ez eddig nem sikerült, ez még érik – magyarázza nevetve. – Most egy új sorozattal jövök, amely kapcsolódik elődjéhez, hiszen egyik szereplőjének kalandjait eleveníti fel, picit vissza is megy az időben – tette hozzá.Roland óriási Indiana Jones- rajongó, ez szobájába belépve egyből kiderül, a falon rengeteg filmplakát és egyéb ereklye lóg. Így nem meglepő, hogy új hősét is a kalandor ihlette. – YKX újkori Indiana Jones, ám vele szemben kicsit csetlő-botló, esetlen, több-kevesebb sikerrel próbálkozó karakter. Ő inkább vagány, vad kalandor, útját kereső valaki – mondja, miközben lapozgatja legújabb kiadványát.Az első Kalyber-részt még ceruzával és tustollal készítette, képes volt egész oldalakat beszkennelni, és ezeket egérrel kiszínezni. Ma már digitálisan dolgozik, amely könnyebben javítható, ám nagyon magasra teszi a lécet. Az új sztori új stílusban és kisebb méretben jelent meg, mint elődje, így szerinte könnyebben fogyasztható. Vasárnap debütál majd, most találkozik az olvasóközönséggel az új mű. – Terveim szerint többször fog megjelenni, mint a Kalyber, jó lenne havonta, de a többi munkámat tekintve örülök, ha egy évben két-három részt meg tudok írni – mondja az író, aki mindent maga csinál és fizet, a nyomdai munkákat is ő intézi, költséges hobbi ez szerinte.Roland szakmáját tekintve rajztanár, most képregényszínezőként és szabadúszó grafikusként tevékenykedik. Külföldre is sokat dolgozik, tavaly például az Egyesült Államokban megjelenő Wonder Women hat részét színezte digitálisan, egy magyar rajzolóval, Tondora Judittal közösen dolgozott.Különböző blogokon és weboldalakon már jelentek meg kritikák róla, reméli, a közönség is jól fogadja, mindez a vasárnapi budapesti képregényfesztiválon derül majd ki.A szegedi írót díjra is jelölték, méghozzá a magyar képregény- Oscarra. Ez az Alfabéta-díj, amely az év legjobb új magyar képregényeinek az elismerése. Ezt is a fesztiválon osztják ki a hétvégén. A tavalyi év terméséből válogatnak, Roland nem tudta, hogy nevezték. – Egy webes portál kért fel több alkotót, hogy írjon, amit akar, négy oldalban. Saját magamat figuráztam ki, azokat az apró, kínos dolgokat, ami rémálma egy képregényszeretőnek. Például hogy egy fesztiválon elviszik az orrom elől azt a képregényt, amiért sorban álltam, na és Kalyber Joe is kísértett benne, hogy várják az olvasóim, és én nem tudom befejezni – magyarázza. Többször is jelölték már erre a díjra, eddig még nem nyerte el. A fiatal író népszerű a képregényfanok körében, az áprilisi szegedi börzén az ő pultja előtt álltak a legtöbben. Kíváncsi is a véleményekre, nyitott a kritikákra is. E-mailben és a Facebookon is várja az ötleteket Ipszilonkáiksz történetének folytatására.