Zajosan és tüntetéssel hangolódtak a közgyűlésre: csendrendeletről, pályázatokról és intézményvezetőkről döntenek

Szentistványi István azt reméli, még az önkormányzati választások előtt kezd valamit a városvezetés azokkal, akik a kilakoltatás határán élnek. Botka László azt mondja, sokan akkor fordulnak hozzájuk, amikor már szinte kezelhetetlen mértékű a tartozás.



Hozzászólás nélkül lépnek át az új hulladékgazdálkodási rendeleten, következik a zajrendelet. Mózes Ervin címzetes főjegyző azt mondja, pontosan megfelel sok más, megyei jogú város szabályzatának, nincs benne semmi rendkívüli. Cáfolja, hogy jogellenes lenne a rendelet, a kormányhivatal is rendben találta azt. Harkányt hozza fel példaként, ahol a zajszennyezést minimalizálnák. Botka is hozzászól, úgy látja, sok a félreértés a rendelettervezet kapcsán. Hétköznap 22 óráig, hétvégénte pedig éjfélig lehet zenét szolgáltatni szabadtéren, zárt térben mehet tovább. Nem emelik ki az önkormányzati rendezvényeket, a Szabadtéri Játékok 80 éve nem tartja be ezt a rendeletet, a következő nyolcvanban sem fogja, hiszen későn este kezdődnek az előadások. Konzultált Szabó Gáborral, az SZTE rektorával, aki elmondta, csak egy rendezvény, a májusi egyetemi napok kapcsán lehet fennakadás. A következő időszakban a város az egyetemmel közösen kidolgozza, mely eseményeken kell külön rendeletet alkotni. Debrecenben és Pécsett is két órával korábban van "zárás", mint a szegedi tervezet szerint.



Tóth Péter a legfarizeusibb hozzállásnak minősíti az önkormányzati eljárást. Megjegyzi, pontosan tudjuk, hogy a legtöbb probléma a szomszédi viszonyokból adódik, a legnagyobb problémája, hogy a tervezet figyelmen kívül hagyja a teret és az időt, egyúttal nem nyújt megnyugvást a lakosság számára, mert kimaradnak belőle az önkormányzati rendezvények. A lakosság 71%-a a rendelet ellen van a Rádió88 felmérése szerint. Botka válaszol, éjfél után nem lesznek nagykoncertek hétvégén, és volt egyeztetés az érintettekkel.



Haág Zalán ismét elmondja, nem egyeztetés zajlott, hanem ultimátumot adtak a vállalkozóknak. Szerinte a városhoz közel álló embereket kívánják megerősíteni a rendelettel. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy városi és magáncégeket megkülönböztessen. Elmaradt haszonért indíthatnak pert később a vállalkozók a rendelet miatt, de ki fogja ezt megfizetni? - teszi fel a kérdést a KDNP-s képviselő. Úgy folytatja, a készülő Ifjúsági Centrumban sem lehetne koncertet tartani, vagy akár a futballmeccsen sem lehetne hangszórót használni. A debreceni egyetemisták már úgy reklámozzák az ő egyetemüket: ott nincs olyan zajrendelet, mint Szegeden, ezért válasszák a diákok inkább a debreceni egyetemet! Szerinte idegenforgalmi bevételtől eshet el Szeged, és más területek is megérezhetik azt, ha elfogadják ezt a rendeletet. Azt mondja, akár a kerti grillezések is veszélyben lehetnek, mert feljelenthetik a szomszédok, de lakodalmat sem lehet tartani majd lakott területen kívül, hiszen ezek a rendezvények nem érnek véget éjfélkor. Botka felszólítja az egyetemistákat, ne zavarják az ülést hangos tetszésnyilvánításukkal. Nógrádi Tibor (Fidesz-L.É.T.) azt mondja, csak akkor lehet tapsolni, ha az a polgármester dícséretének szól. Három kritikát fogalmaz meg, területileg egységesen szabályozna a rendelet, Szeged városa több olyan területtel rendelkezik, amely mást kíván. Nem szabályozzák az üdülőterületeket, a Tiszát, vagy azokat a területeket, ahol több szórakozó egység található. Az önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozna a tervezet, ez nem szokás a jogalkotásban. Meggyőződéssel állítja, hogy nem voltak egyeztetések, több vállalkozó is megkereste Nógrádit, aki határozottan állította, hogyha hatályba lép a rendelet, akkor bezárja a kapukat, így a Tiszagyöngye üzemeltetője is ezt mondta.



Beszámolókkal folytatjuk: Zélity László, szegedi rendőrkapitány elmondja, csökkent a bűncselekmények száma Szegeden. A beszámoló közben az egyetemisták kopognak az ajtón. Piros Attila, Csongrád megyei rendőr-főkapitány azt mondja, a közrend és a közbiztonság egy közös érdek mindenki számára, minden intézkedése ezt szolgálja. Egy sértettet is soknak tart, mindig az a fontos számára, hogy az ember miképp érintett egyes ügyekben, a bűnmegelőzésre fordítana nagyobb figyelmet a folytatásban. Kothencz János (Fidesz-L.É.T.) köszönetet mond a hozzászólásokért, majd kiemeli, megnövekedett az igazoltatások száma Tarjánban, ami azért örömteli, mert sok baleset történt a városrészben. Lauer István (MSZP-DK-Együtt-PM-Összefogás Szegedért) szintén köszönetet mond, majd Joób Márton (MSZP) is elmondja, sokkal több járőr van Újszegeden is. Kitér az elfogadott sportnaptárra, amihez szeretné kérni a rendőrség segítségét az útlezárások biztosításához. Tóth Károly (MSZP) elmondja, elégedettek a körzeti megbízottak munkájával. Piros Attila reagál, a közlekedési baleseteknél leginkább az emberi tényező játszik közre. Mindig rendőri autóban van traffipax, sosem mérnek civil autóból. A rendezvények biztosítása kapcsán kitér rá, először tudnia kell, a szervezők mit tesznek a rendezvényük biztosítása érdekében, majd Galiba Gábor tűzoltó őrnagy ismerteti a szegedi tűzoltók beszámolóját.



A független Szentistványi István azt mondja, teljesen új alapokra kell helyezni a politizálást, erősíteni kell a teljesen az alapokról induló kezdeményezést, majd a karzaton tartózkodó egyetemistákat említi, akikre épülhet az új politikai kultúra. Véget értek a napirend előtti felszólalások. Haág Zalán azt szeretné, ma ne tárgyalják az zajrendeletet, ezt taps fogadja az egyetemisták részéről, Botka azt mondja, többekkel is egyeztettek. Tóth Péter csatlakozik Haág Zalánhoz, ő is tapsot kap a karzatról, Nógrádi Tibor is alkalmatlannak véli a tárgyalásra a zajrendeletet, ezt is taps követi. Szentistványi István arra kéri a polgármestert, legyen korrekt társadalmi egyeztetés a rendelet kapcsán. Botka László azt mondja, az összes szabadtéri rendezvény rendezőjével egyeztettek, a karzatról konkrétumokat várnának. Haág Zalán azt mondja, csak a tényeket közölték az érintettekkel, nem volt érdemi egyeztetés. 9 igen, 18 nem Haág Zalán előterjesztésére, így tárgyalják ma a zajrendeletet.



Kezdődik a munka - közben a karzatra megérkeznek az egyetemisták is. Napirend előtt Kardos Irén szólal fel: azt mondja, Szeged város kiterjesztett szociális védőhálót tud működtetni, 600 millió forintból, majd kiemeli a városi szociális lakásprogramot. Nagy Sándor alpolgármester úgy kezdi, a februári felszólalását ismételné meg, mert Szegeden több fejlesztés is indul, ez pedig fennakadásokkal jár, ehhez kéri a lakók türelmét. Intézmények és buszmegállók felújításáról beszél.



Haág Zalán megköszöni a polgárok részvételét a választáson, külön azoknak, akik a Fidesz-KDNP-t támogatták. Kiemeli, Szegeden is többet támogatták a kormánypártot, mint az MSZP-DK-Együtt alkotta listát, majd gratulál a két megválasztott szegedi képviselőnek. Botka László válaszol, elégedettséggel tölti el, hogy Haág elégedett az eredményekkel, mert Szegeden mindkét szocialista nyert. Tóth Péter (Jobbik) a "Stop szúnyog" kifejezést használja a szúnyoginvázióra utalva, ez derültséget okoz a padsorokban. A kullancs és fertőződés-veszély is megemelkedett, sok panaszt kap a képviselő. Botka László megjegyzi, az állam központosította a szúnyogirtást, de a város saját pénzén végez irtást. Migráns-szúnyogokról van szó - teszi hozzá.



8.50- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből! A nap már korábban kezdődött, mint ahogy a közgyűlés elkezdte volna a munkát, ugyanis a városház előtt szegedi egyetemisták tüntettek a zajrendelet ellen. A közel ötvenfős csoport nevében Szilágyi Ádám, harmadéves JGYPK-hallgató elmondta, értetlenül állnak a rendelet előtt, petíciójukat pedig bármelyik képviselőnek szeretnék átadni a mai napon. A biztonságiakkal konzultáltak, az egyetemisták a tervek szerint bejönnek majd a díszterembe is.



- Nem értjük a rendelet-tervezet miértjét, Szeged egy egyetemi város, s most meg akarják ölni az egyetemi szórakozást. Azért jöttünk a közgyűlésre, hogy válaszokat kapjunk, azok a vendéglátósok, akiket ismerünk, abszolút kompromisszum képesek. Kifogásoljuk, hogy úgy készítették elő ezt a döntést, hogy nem egyeztettek senkivel, ezért hoztuk el módosító javaslatunkat - mondta Szilágyi Ádám.



Felháborodtak a vendéglátósok a zajvédelmi rendeleten, amelynek az a lényege, hogy időbeni korlátot szabnának, így vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Kivételek persze akadnak, többek között az önkormányzat rendezvényei, amelyekre semmiféle korlát nem vonatkozik. A Jobbik szerint már tárgyalásra is alkalmatlan a jelenlegi verzió, a KDNP-frakció pedig módosító indítvánnyal élt, s azt írták, akár a politikai nyomásgyakorlás eszközéül is szolgálhat a tervezet, amiről ma döntenek.



Kiderül az is, hogy a jövőben ki vezeti a Szegedi Szimfonikus Zekekart. A pályázatra négyen jelentkeztek, egyikük visszavonta pályázatát, így Zombola Péter zeneszerző, Sándor Szabolcs karmester, zongoraművész, korrepetitor és a zenekar jelenlegi művészeti vezetője, Gyüdi Sándor karmester, leköszönő színigazgató közül választanak a képviselők. Hat kulturális intézmény élére igazgatót is választanak, a posztokra 11 fő jelentkezett, egy szakmai grémium és a kulturális bizottság már állást foglalt, most a közgyűlés tagjain a sor.



A helyi építési szabályzatot is módosíthatják, többek között azért, hogy a szőregi temetőben felépülhessen a Makovecz-kápolna. Az előterjesztést a körzet képviselője, Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért) jegyzi, amivel kapcsolatban a jogi bizottság ülésén Rózsavölgyi József (Fidesz–L.É.T.) emlékeztetett, hogy a temetőben tett látogatást Makovecz Imre építész, s egy kápolnáról látványtervet is készített. Eleinte azt tervezték, hogy közadakozásból építtetik meg a kápolnát, majd a művész halálát követően a kormány úgy döntött, ápolja hagyatékát, így az egyházmegyének nyújtanak támogatást a megépítésére.



Két Kiskundorozsmát érintő kérdésről is szó lesz, egyrészt az új orvosi rendelő üzemeltetését átadhatják a város ingatlankezelő cégének, az IKV Zrt.-nek, másrészt a sporttelep is új üzemeltetőt kaphat, méghozzá a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t. Mint ismert, a bezárt nagybani piac tulajdonában állt a városrész sporttelepe, amit megvett a város.



A pályázatokkal kapcsolatban a városüzemeltetési bizottság ülésén Nagy Sándor (Együtt) elmondta, ha nyernek, akkor a Zöld Város Projekten kívül a vár és a kultúrpalota is megújulhat, a Móra-múzeum tetején például sétálóteraszt is kialakítanak. A vár belső tereit is átalakítanák, és külső térrendezést szeretnének, hogy egységes képet nyújtson az intézmény. A múzeum kapcsán műszaki fejlesztéseket is terveznek, de megújulna a tetőszerkezet is a homlokzat mellett.