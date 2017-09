Zajvédő falon érik a szőlő

Amikor nyolc évvel ezelőtt a 47-es főutat négysávosra bővítették Kishomoknál, az úthoz közel eső kertekből is elvettek egy sávot. A tulajdonosok nem nagyon örültek ennek, de a tervezők szerint ez így volt praktikus és biztonságos. Egy négysávos útra nem hajthatnak ki minden út melletti porta kocsibejárójáról: kell egy szervizút, amely a kertek előtt húzódik, és összegyűjti, fölvezeti ezek forgalmát a főútra. Amikor a szervizutat és a zajvédő falat készítették, nyilván legyalulták a gépek a területet, alap készült, útnak is, falnak is. A szőlő gyökeréből azonban megmaradt egy darab. Ennyi épp elég neki. Szőlőiskolát működtető vállalkozótól tudjuk, hogy előfordul ilyesmi építkezéseken is, ahol korábban kivágták a szőlőt. A főrügyek és mellékrügyek mellett vannak alvó rügyek, amelyek a gyökérrészen akár 10-20 évig is nyugalomban maradnak. Csak akkor indulnak el, amikor elpusztul a növénynek a felszínen lévő része.



A kishomoki zajvédő falat egyébként nem csak a régi kertkultúra, de a vad természet is kezdi magába fogadni. A szőlő mellett cserjék is nőnek, amivel nincs semmi baj, így még vastagabb a hangszigetelő réteg.