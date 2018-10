Zászló jelzi az újszülöttet a háznál - az új életnek is jár a lobogó

Oberfrank Pál ötlete alapján országos szintű, hagyományteremtő kezdeményezést indított útjára a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2011-ben. Ennek keretében a csatlakozó önkormányzatok, közintézmények, otthonok és magánházak egyaránt zászlót tűznek ki épületeikre, ha újszülött érkezik közéjük. Ebben az évben már szegedi házakon is lobog ilyen zászló.Szombat délelőtt egy baktói családi házba invitálták szerkesztőségünket, ahol Istók Zsófia és Gál Attila harmadik gyermekének Botond tiszteletére lobogott kint ilyen zászló. A család vendége volt ekkor Gesztes Olympia a mozgalom projektvezetője.

A mozgalmunk fő célja, hogy a kívánt, tervezett gyerekek megszülessenek. Aki egy gyereket szeretne, annak az az egy, aki többet annak pedig annyi.

A ház előtt Istók Zsófia a 3 hónapos Botonddal és a két éves Nimróddal. Mögöttük a mozgalom egyik vezetője a babazászlóval.

– magyarázta célkitűzésüket Olympia. Azt vallják, a boldogság forrása a gyermek. Kutatásaikban kimutatták, a felsőoktatásban tanulók nagy része, több mint két gyereket tervez.

Olyan környezetet szeretnénk teremteni, hogy ezeket az álmokat ne kelljen feladniuk a családoknak.

– fűzte hozzá a projektvezető.Ennek egyik példája a babazászló.

Ha valaki végleg eltávozik közülünk, tiszteletére fekete zászlót tűzünk ki, viszont ha egy kisbaba érkezik közénk, őt nem köszöntjük ily módon. Mi igen, és szeretnénk, ha ezentúl ezt mások is így gondolkodnának.

Fotó: Karnok Csaba

– mesélte Istók Zsófia.Amikor harmadik gyermekük megszületett, a család kiűzte a babazászlót, így a szomszédok értesülhettek róla, megérkezett Botond. A családi házban a 4 éves Zoé és a két éves Nimród elmesélte, lufival is várták kisöccsüket. Zsófia egy újszegedi baba-mama klubban hallott először erről a kezdeményezésről, megtetszettek neki céljaik, így csatlakozott hozzájuk. Az édesanya elárulta, terveznek még legalább egy babát, így nagy valószínűséggel fog még házukon babazászló lobogni.Olympiától megtudtuk a zászlót kölcsönadja a mozgalom, attól függően, hogy kisfiú vagy kislány érkezett rózsaszín vagy kék zászló közül választhat a család. Ám ha valaki szeretné meg is vásárolhatja azt.A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom szegedi csoportjánál más családok is kaphatnak 2 hétre babazászlót, ha ezt üzenetben jelezhetik a Három királyfi Szeged közösségi oldalán ( https://www.facebook.com/haromkiralyfiszeged/ ). A mozgalom vándorbölcsővel is segíti a családokat, díjazzák a családbarát vállalatokat és mindenféle olyan kezdeményezést támogatnak amely ezt erősíti.