Zavartalanul rohad a Bogár: az eljárás elindult, a kocsi maradt - ki szállíthatja el a közterületi roncsot?

Súlyos lehet a bírság



A közhasználatú zöld területeken várakozó autók tulajdonosaira 5–50 ezer forint közötti helyszíni bírságot szabhatnak ki. A járművezető távolléte, a büntetés meg nem fizetése esetén hatósági eljárást kezdeményeznek. Itt már a jegyző jár el, és a „jogellenes magatartás elkövetőjével" szemben 150 ezer forintig terjedhet a közigazgatási bírság.

Vége a Bogárnak



A Volkswagen 1938 és 2003 között összesen több mint 21,5 millió Käfert, vagyis Bogarat gyártott, ez a típus a világ leghosszabb ideig és legnagyobb darabszámban készült autója. A minap a HVG megtalálta a legdrágább, igényesen restaurált hazai darabot, 9 milliót kérnek érte. Jövőre a Volkswagen alapítása óta először marad a bogárhátú típus nélkül, hiszen az immár második generációs retró modellt, a Beetle-t Mexikóban csak 2019-ig gyártják.

– A Juhász Gyula utca sarkánál, a Lengyel utcában „dekkol" a zöld felületen legalább egy éve ez a jobb sorsra érdemes Volkswagen Bogár. Lehet, hogy a közeli autószerelő műhelyből tolták ki, amikor eladták a telket, ahová most a társasház épül – írta olvasónk.A fizetős zónában a járda és az úttest közé állított, elöl-hátul rendszámos autó lehangoló látványt nyújt, és ezt így vélik az utcában lakók is. Az más kérdés, hogy tábla tiltja a megállást – az útpadkán is –, ráadásul ott az elszállításra figyelmezető kiegészítés is.Lejárt forgalmi engedély, tiltott helyen parkolás, közterület-foglalás és zöldterület-rongálás jutott az eszünkbe, meg is kérdeztük a rendőrséget, az SZKT parkolási üzletágát és a szegedi önkormányzat közterület-felügyeletét. Amikor fényképeztük az autót, legalább fél tucat másik kocsi állt látótávolságon belül a járda és az úttest között, a parkolásidíj-fizető automatától egy kőhajításnyira – spórolási szándékkal.Kíváncsiak voltunk, hogy a fűre állás ilyenkor tilos parkolást is jelent-e, illetve mit tehet a rendőrség, ha az SZKT vagy a közterület-felügyelet ilyen autót jelez. – A rendőrség jogosult a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet elszállíttatni, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti – írták, és a városhoz irányítottak bennünket. Egyik biztonságot sem veszélyezteti a Bogár.Felvetettük, hogy nincs érvényes forgalmija, és ez gyorsítja a roncs eltávolítását. Kiderült, az érvényes hatósági engedély a közúti közlekedésben való részvétel feltétele, a Bogár pedig passzív. Megkérdeztük, mi történik, ha elkezdik darabokra szedni a kocsit az alkatrészekért. – A jármű megrongálásával, egyes alkatrészeinek eltulajdonításával rongálás vagy lopás valósulhat meg – hangzott a válasz.Megkeresésünkre a SZKT jelezte, hogy hatáskör hiányában nem jogosult intézkedésre. – A gépjárművet közterületen, de nem a fizető parkolási övezet részét képező helyen tették le, így arra parkolási pótdíj nem szabható ki – írta Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató, hozzátéve, a tilosban parkoló autó esetében sem intézkedhet az ellenőr. Álláspontja szerint az ügy rendezése a hatóság – elsősorban a közterület-felügyelet, illetve a rendőrség – feladata.– A járműveket közhasználatú zöld területen történő várakozás miatt jogszabályi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség elszállítani – írta a büntetési tételeket is teljes körűen felsoroló válaszában a polgármesteri hivatal sajtószolgálata, hozzátéve, hogy akkor sem, ha az hatósági jelzéssel rendelkezik, de a műszaki vizsgája már lejárt. – A megkeresésükben szereplő, Lengyel utcai zöld területen huzamosabb ideje várakozó Volkswagen típusú személygépkocsi nem ismeretlen a közterület-felügyelet számára, a gépjármű tulajdonosa ellen eljárás indult – írták.