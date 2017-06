Zebrát fogadtak örökbe a polgárőrök

A zebrákat a Közútkezelő Kht. újíttatja fel az ország nyolc nagyvárosában, öt-öt helyszínen, és az Országos Polgárőr Szövetség vállalta a munkálatok utáni felügyeletet az átkelőknél. A szegedi polgárőrök öt iskola közeli zebrát választottak ki a felújításra. Tápén és Petőfitelepen már felfestették az új sávokat az útra, és hamarosan sorra kerülnek a Rókusi II. és a Weöres Sándor Általános Iskola előtti átkelők is, de a Dózsa György Általános Iskola előtt is megújul a zebra – amint az időjárás engedi.



– Ez jó figyelemfelkeltés a gyerekeknek és az autósoknak is. Hátha ez elősegíti a baleset-megelőzést – mondta Tóthné Mária , a Tápéi Polgárőr Egyesület elnöke. – Nagyon örülök a civil kezdeményezésnek, ebben a körzetben négy iskola is található, ezért mindenkinek közös érdeke a kezdeményezés – mondta a Dózsa György Általános Iskola előtti zebrafelújítás előtt Tóth Károly, a terület önkormányzati képviselője.