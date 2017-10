Zelmira és Déna lett a legjobb gyerek-kutya páros

– Öt éves vagyok, óvodás. A mopszot Dénának hívják, három éves kölcsönkutya – mutatta be a gyerek-kutya párosukat a kategória győztese, a szegedi Fekete Zelmira Csilla. A vasárnapi algyői országos kutyakiállítás küllembírója a legelső díj odaítélésekor is azt figyelte, amit a nagyobb fiúknál és lányoknál, illetve a felnőtt felvezetőknél. Megnézte, hogyan mozog együtt az eb és kísérője, érződik-e köztük a kölcsönös bizalom, szeretet. Ezek alapján az óvodás kislány mellé a dobogóra Cirkos Sebestyén sheltievel és Lévai Panna agárral állhatott fel.



A nagyobbak feladatot is kaptak az ítészektől. Nemcsak saját kutyával kellett bizonyítaniuk, hanem kutyacsere után idegen állatot is bemutattak annak jellegzetességei alapján. Kiderült, fontos az is, hogy a bíró körül úgy sétáljanak, fussanak, hogy egyszer se takarják el előle a négylábút. A bírók a kutyákat és a felvezetőiket is rangsorolták tíz fajtacsoportban, abból a legelsőket is összemérték, közülük hirdetik ki az összetett győztest.



Az algyői versenyre 600 kutyát neveztek a gazdáik minden fajtából. Külön bemutatkoztak a hazai kutyafajták; mind a kilencre szép példákat láthatott a közönség. Volt köztük erdélyi kopó, magyar agár, magyar vizsla, kuvasz, komondor, de puli, pumi és mudi is. Megtudhattuk, hogy legrégibb fajtaként a pulit és a magyar agarat tartják számon.