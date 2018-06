Zenélnek, énekelnek, táncolnak vagy alszanak: Javában zajlik a STAMI-tábor - van, aki Floridából repült haza

A sándorfalvi iskolában szinte minden teremben gyerekek zenélnek, énekelnek, táncolnak vagy alszanak tábori ágyakon a szorzótáblák, rajzok és papírmasé makettek között. Egy folyosó végi teremben hattagú gyerekzenekar próbál, Kaszás László intézményvezető pedig csettintget, vezényel nekik. A kölykök szemmel láthatóan élveznek nyáron is egy iskolában lenni, minden arcon mosoly ragyog, egyesek kipirultak a délutáni focizástól. Néhányuk szemöldökráncolva koncentrál. Egy kissrác hatalmas, metálfényű basszusgitáron játszik, még egy régebbi tábor alkalmával kapta a United zenekar egyik tagjától, Mits Gergőtől.– Laci bácsi – hangzik el percenként valaki szájából, ahogy Kaszás László feltűnik valamelyik teremben. A gyerekek nem félnek kérdezni: tanulni, fejlődni akarnak.Persze azért a jól ismert „otthon hagytam a kottáim" kifogás is elhangzik. Nyolcvan gyerkőc zenél egy hétig együtt az ország minden pontjáról. Egy 17 éves srác, Lipcsei Vendel Floridából repült haza. Szüleivel úgy időzített, hogy itt tudjon lenni a táborban. Elektronikus gitáron nyomja, de autodidakta módon igyekszik elsajátítani a dobtechnikákat is. Kedvenc tanára egyértelműen Matthew Mitchell, egy új-zélandi előadóművész, akit elkísért segítőkutyája, Jeffrey is. A nagy retriever nyugodtan követi gazdáját, bátran lehasal a zongora elé, és onnan figyel. Magyarul sajnos nehéz csalogatni, mert csak németül ért.A gyerekek áhítattal figyelnek tanáraikra, nem csak Laci bácsira. A legfiatalabb még csak négyéves, de már énekelni akar. Igaz, a tábor csak egy hétig tart, a tanárok mégis igyekeznek minél több tudást átadni. Itt van Hajdu Klára is, akit sokan ismerhetnek a TV2-ről, kedden épp egy kamaszlánykával próbált. Egy másik idősebb lánnyal Nagy Ádám (a Roy & Ádám Trióból) dugta össze a fejét egy sarokban gitárral a kezükben, de Radics Gigi is ad órákat, sőt hétfőn fel is lépett. Minden este vannak koncertek a gyerekeknek, vasárnap pedig ők mutatják majd be, hogy mit alkottak egy hét alatt.