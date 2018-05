Zenével ünnepelték a 70 éves Izraelt

A szerda esti kulturális rendezvényen a zsinagógában részt vett Yossi Amrani, Izrael nagykövete is. Köszöntőjében a diplomata utalt az Izraelben történt sajnálatos eseményekre, elmondta, 70 éve nagy kihívással néztek szembe, most is hasonlóan küzdenek, de nyerni fognak. Kitért arra, hogy anno kevesen álltak országa mellé, ma már többen, köztük Magyarország is. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy itt lehet Szeged büszkeségében, a „magyar–zsidó ikonban". A nézőkkel együtt ő is élvezte a Klein Judit és a Haverim zenekar koncertjét, amely a zsoltárok mellett felidézte a mai legnépszerűbb izraeli könnyűzene világát. A hangverseny előtt kiállítást is megnyitottak, amely Izrael történelmére fókuszált. A szemtanú című kiállítást a követség és az Art Market Budapest szervezte, és május 24-éig tekinthető meg a zsinagóga Mártír termében.