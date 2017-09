Zöldre van a rácsos kapu festve: átadás előtt a Korondi utcai rendelő

– Régi a kerítés, de legalább szép zöld, mert a rozsdát festékkel tüntették el – panaszkodott újszegedi olvasónk a Korondi utcai orvosi rendelő felújítására. Az asszony hozzátette: kerítéssel kerítettek el olyan részt, ami eddig nem volt. Van egy olyan kiskapu is, ahol kinőtt valami vastag ág, de azt nem ásták ki, csak levágták, hogy a kaput le tudják mázolni.

Olvasónk kérdése mellett arra is kíváncsiak voltunk, mikorra készül el a felújítás, mert év elején azt írtuk, hét hónap alatt befejezi a kivitelező.Kérdéseinkre a fejlesztéseket koordináló városi cég, a Szeged Pólus Nkft. projektigazgatója válaszolt. Tapasztó Sándor elmondta, a pályázatban a meglévő acélkerítés megtartása és felújítása szerepelt. A kerítést festés előtt lecsiszolták, majd rozsdamaró felhordása után az eredetivel megegyező, zöld színűre lefestették. A pályázat része volt az is, hogy a rendelőhöz tartozó, eddig le nem kerített telekrész is kerítést kapjon, egy új, elemes megoldással zöld színben. Korábban ez a rész össze volt nyitva a közterülettel, ezt rendezték most. A kis fát, amit panaszosunk szóvá tett, a földig visszavágja a kivitelező, hogy ne zavarja a kerítést.

Az épület műszaki átadás-átvétele a napokban megtörtént. Jelenleg az épület használatbavételi engedélyeztetési eljárása zajlik, ami jogszabály szerint 60 napig tart. Közben takarítás és apróbb garanciális javítás folyik. Utána lehet működési engedélyt kérni és beköltözni. Várhatóan november végétől fogadhatnak a szakemberek betegeket az intézményben.