Zombi-casting után lőttünk egy snake-et: csocsóklubban lazíthatnak a fiatalok Szegeden

Gyorstalpaló csocsó történet



Az első játékváltozatok Franciaországban és Németországban jelentek meg az 1880-90-es évek környékén. A ma ismert változatot 1922-ben alakította ki és 1931-ben szabadalmaztatta az észak-londoni Harold S. Thornton. Magyarországon jelenleg az olasz típusú asztalok vannak fölényben. Világszinten ismertebb típusok közé tartozik a német Tecball, a francia Bonzini, az olasz Garlando, illetve az amerikai Tornado.

A játék fejlődése során a játékosok többféle módszert fejlesztettek ki a gólok megszerzésére, ezek közül a legelterjedtebbek a Snake shot, Pin shot, Pull shot és a Push shot.

A nagyobb versenyeken (3-4 nap) akár több kategóriában lehetséges a nevezés, a nyílt páros, nyílt egyéni, kezdő/rookie páros, vegyes páros, női páros, női egyéni, limitált, pro-am, kapusharc, csatárlövés vagy akár a kétlabdás az, amit többnyire megtalálhatunk a számok között.

Épp a zombi-castingjukról mesélt Farkas Zita, az Új Nemzedék Szegedi Közösségi tér vezetője, amikor megérkeztünk a Mikszáth Kálmán utcai székhelyükre. A színes falakat a fiatalok kézzel készített díszei, egy-egy programról megmaradt kellékek díszítik.- Próbálunk mindent kicsiben kezdeni - kezdte Zita, ám egy másfél méteres krokodil mellé érve csak mosolyogva elharapta a mondat végét. Bár a Csocsóklub megnyitójára jöttünk, a zombi-castingra mi is felkaptuk a fejünket, de ahogy hallottuk, ez egy másik cikket is megtöltene.A pincében elhelyezett csocsóasztalt már körbeállták a fiatalok, és lelkesen melegítettek. Vastag Bálint játékmester, aki patronálja és oktatja is a fiatalabbakat, elmondta: ennél a játéknál az elmélet nagyon fontos. A fiatalokkal technikákat és taktikákat gyakorolnak. Bálint mellett Kis-Sebestyén Botond foglalkozik a többiekkel. Legtöbbször párosban játszanak.A fiúk elmondták, gyakorolják az egyéni és páros játékot is, hiszen mindkét versenyszám más technikát igényel.Végignézve egy partit mi is rájöttünk, amit a vendéglátóhelyeken látunk, az nem ez a szint. Kedvcsináló, interjúval tűzdelt videónkhoz pedig nem fűznék hozzá több felesleges szót: