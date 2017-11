Zombiagyak Makkosházon: narancseper hullik a trolimegállóban

Vadnarancsnak is nevezik az Amerikából származó fafajt. Fotó: Borbola Lilla

Bár a gyermeki fantázia kissé elrugaszkodott a valóságtól, mégis maradt némi misztikum a földre potyogott, kerek „növényi alkatrészek" körül. – Egy óriási gubacs? Valami különleges gomba- vagy káposztaféle? – szóltak a tippek a felnőttektől szerkesztőségünkben. Többségben növényi termésnek vélték a kollégák, sőt volt, aki pontosan tudta, hogy epernarancsot vagy más nevén vadnarancsot lát a képen. Egyiküknek az asztalát egy ilyen kiszárított termés díszíti.Nem csoda, hogy nem tudta mindenki a termés (a pontosság kedvéért áltermés) nevét, ugyanis errefelé ritka az ezt termő, Amerikában őshonos fafaj. Pláne Makkosházon.

Most már tudjuk: a narancseperfa termése a kinézete és az illata miatt kapta a narancs „előnevet", pedig az eperfák családjába tartozik. Termése nem ehető, inkább dísznövényként került Európába a 19. század elején. Emellett szélfogóként ültették, kemény, rugalmas és tartós fáját pedig szerszámfaként hasznosítják az iparban az észak-amerikai indián törzsek nyomán. Ők ugyanis íjkészítéshez és hajóorrnak használták, és gyapjút, pamutot festettek vele sárgára.Ennyit a misztikumról, aminek az utánaolvasás és a tudomány nem barátja. A biológia sem. Nem úgy, mint a népnyelv, amely többek között majomagynak is nevezi a narancsepret. Innen nézve nem is járt olyan távol a két kisfiú a megoldástól.