Zsákban és páncélszekrényben őrzik az elítéltek holmiját

Mintha Dior-szalonból lépett volna ki



Tikász Sándor elmesélte, hogy még a debreceni börtönben dolgozott, amikor olyan segélyruha-szállítmányt kaptak, ami tele volt márkás használt nyugati holmikkal. – Volt olyan szabaduló, akit úgy kiöltöztettünk, mintha nem is a börtönből, hanem egy Christian Dior szalonból lépett volna ki. Tudomásom szerint ez az illető az első kocsmában túladott ezeken a ruhákon, és elette-elitta az árát – mondta a dandártábornok.

– Nyolcszáz ember életének egy része lóg ezekben a zsákokban – mutatta lapunknak a szegedi Csillag börtön raktárosa.A fegyház egyik melléképületében őrzik többek között Róbert ruhadarabjait is, amiket a 30 éves férfi akkor viselt, amikor négy évvel ezelőtt bekerült a börtönbe. Itt katonazsákokban állnak a levetett ruhák, ám a személyes iratokat, pénzt és más értékeket egy páncélszekrényben őrzik. Kissé meglepődtünk, amikor több gurulós bőröndöt pillantottunk meg a földön. – Akiket a repülőtéren vagy a repülőn kaptak el, azoknak a bőröndje is ide került. De olyan is volt, aki biciklivel érkezett büntetése letöltésére a börtönbe. Azt is megőriztük szabadulásáig – mondta a raktárban dolgozó börtönőr.A tíz hónap múlva szabaduló Róbertnek elmondása szerint az ékszerei hiányoznak a legjobban, amiket az elítéltek nem tarthatnak maguknál börtönéveik alatt.– Az egyik fülemben három, a másikban kettő fülbevaló volt. Nyakláncot is viseltem. Nem voltak értékes fémből, de érzelmileg sokat jelentenek nekem. A személyi igazolványom két éve lejárt, így azt már a szabadulásom napján sem tudom semmire használni. Mégsem a kormányhivatal felé visz majd az első utam, hogy megújítsam a hivatalos iratot. Mondjuk azt se tudom igazán, hogy hol van a kormányhivatal, hiszen bekerülésem előtt még a Huszár utcában intézték ezeket az ügyeket – magyarázta. Róbert először hozzátartozóit és barátait keresi fel, de egy nagyobb ruhavásárlás is a tervei között szerepel szabad élete első napján.– Egy melegítőnadrágban vonultam be a börtönbe. Ezt talán még felvenném, ám a többi ruhadarabom szerintem már kiment a divatból. Valószínűleg otthonról kérek majd egy szabadulós ruhát, aztán körbenézek az Árkádban is, ami nem sokkal börtönbe kerülésem előtt nyílt meg, így párszor jártam még benne – mondta Róbert. Tikász Sándor börtönparancsnok elmondta: akár harminc-negyven évig is megőrzik egy elítélt civil ruháját és egyéb értékeit, amit a szabaduláskor adnak vissza neki. Előtte elviszik kimosatni és kivasalni a ruhaneműt, de ha az idő már megette az anyagot, vagy nincs az évszaknak megfelelő darabja a fogvatartottnak, akkor a különböző karitatív szervezetektől kapott saját ruhatárukból is tudnak adni neki. A börtönparancsnok közölte, hogy a börtön biztonságára veszélyesnek minősülő tárgyakon kívül szinte minden használati eszközt tarthat magánál egy fogvatartott. Ezekről pontos listát is kapnak börtönbe vonulásuk előtt.A karóra viselése – mint kiderült – a rendszerváltásig tiltott volt. – Bár a pontos idő tényleg nem olyan fontos a börtönben, de én örülök, hogy már használhatunk karórát. Iskolába járok a rácsok mögött, és dolgozom is, így fontos tudnom az időt, hogy mindenhova pontosan érkezzek – magyarázta Róbert.