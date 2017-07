Zsombón születik újjá Lúdas Matyi - így (galéria)

– Úgy állunk, ahogy a főpróbahét elején kell. Szanaszét van az egész, de bizakodunk – foglalta össze humorosan a Lúdas Matyi első, kedd esti összpróbájának szünetében Szilágyi Annamária rendező, hogy haladnak a pénteki bemutató előkészületei. A Zsombói Szabadtéri Színpad idei első előadása lesz a családi musical, amelyet a Rózsa Sándor Csárda előtt felállított lelátónál mutat majd be félszáz szereplő.A darabot Korognai Károly írta, és ő is rendezte volna, tragikus halála miatt azonban egy hónapja Szilágyi Annamária vette át a helyét. – Tiszteletből természetesen gondolkodás nélkül elvállaltam ezt a feladatot, és igyekszem az ő elképzeléseit színpadra állítani. Mivel sokat mesélt arról, hogyan valósítaná meg a darabot, sok minden úgy is történik benne, ahogyan ő szerette volna.A modernizált Lúdas Matyi egyébként igazi családi darab lett, amelyben Fazekas Mihály költeményéhez képest vannak új szereplők is. A dalokat Látó Richárd írta, a mozgalmas, táncos tömegjelenetekben pedig a helyi Bokréta Népdalkör is szerepet kapott. A pénteki bemutatót követően még egy napon, szombaton lehet megtekinteni az előadást, amelyre jegyek még korlátozott számban vásárolhatók.