Zsúfoltságra panaszkodnak a 4-es utasai

Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője

– Már a Budapesti körúti megállónál sem tudtam felszállni a 4-esre reggel fél nyolckor, mert egyszerűen nem fértem fel, és az azt követő járat is kicsi, egykocsis villamos volt, pedig a tanévkezdet után sokkal több az utas – panaszolta olvasónk. Kollégánk is arról számolt be, hogy mint a heringek, úgy préselődtek egymáshoz az utasok reggelente már Tarján végállomásnál, ülőhelyet pedig csak nagyjából húsz perc múlva talál az ember, miután a Vitéz utcánál leszállnak az egyetemisták.– Előfordulhat, hogy az előző nap eseményei vagy műszaki hiba miatt valamelyik nagy jármű bent van még a villamostelepen reggel, de alapesetben a nagyjárműállományunkat közlekedtetjük. Tarján végállomásról a 7.30-kor és 7.40-kor induló villamosok csatolt vagy hosszú járművek – reagált Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezetője. Hozzátette, a reggeli csúcsban minden hadra fogható járművük kint van az utakon, hogy kényelmesebb feltételeket biztosítsanak az utazóközönségnek.Példaként elmondta, hogy a keddi, Deák gimnáziumnál történt eset után – amikor is egy iskolás akart átszaladni a villamos előtt, de elesett, így elsodorta a jármű – külön leellenőrizték az adott villamos fékrendszerét, s csak azután engedték vissza a forgalomba. Hasonló esetekben előfordulhat, hogy a szemlét az éjszakai műszak nem tudja befejezni, és cserejárművet állítanak forgalomba.