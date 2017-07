Zsuzsának ˝mindenre is˝ van jogosítványa: a férfi sofőrök egy része szerint szexi, ha egy nő buszt vezet

˝Mindenre is˝ van jogosítványa. Fotó: Kuklis István

– Édesapámtól sajnos nem sokat tanultam, mert 1976-ban meghalt, de arra emlékszem, hogy 1975-ben, amikor olyan hatéves lehettem, felültetett a traktorra, hogy vezessem. Nem kisbiciklin, nem rolleren, traktoron kezdtem – idézte fel a kezdeteket nevetve a domaszéki Sándor Zsuzsanna, akinek élete évtizedek óta összefonódott a kerekekkel.Visszatérve a traktorhoz: ha kuplungolni kellett, egész súlyával nehezedett a pedálra, a kilátással pedig nem voltak gondjai, a Zetor 30-11-es fülke nélküli gép volt. Ezek az első vezetési élmények annyira maradandónak bizonyultak, hogy azóta sem szabadult a benzingőz fogságából. – A traktorozás után tanultam csak meg biciklizni – tette hozzá.

Első tanulója a fia volt. Fotó: Kuklis István

A bicikli után jött a motor. – Fiús típus voltam, a barátom motorját hajtottam, amikor elment katonának. A Rózsa Ferenc szakközépiskolába jártam, ahol egyetlen szakra vettek fel lányokat, ez volt az autóforgalmi, ahol képesített gépjárműüzemi forgalomellátó végzettséget szereztem, ami ügyintézést, diszpécseri munkát jelentett. Eközben tanultam meg autót vezetni. 17 évesen a születésnapomon mentem az első KRESZ-órára. Nem tűrt halasztást az ügy – mesélte Zsuzsa.A Csongrád Megyei Közlekedési Felügyeletnél 16 évet húzott le köztisztviselőként. A járművizsgáztatáson, majd a járművezető-vizsgáztatáson volt ügyintéző. A főnökei javasolták, hogy tanulmányi szerződéssel végezze el a szakoktatói képzést. Zsuzsa így is tett, de ahhoz kellett a C kategória, így teherautóra is gyorsan levizsgázott.– 2004-ben létszámleépítés miatt az utcára kerültem, a Lele Autósiskolánál lettem ügyintéző. 2010-től kezdtem oktatni, az első tanulóm a fiam volt. Lele Attila biztatott, hogy szerezzem meg a többi kategóriát, így jött a nehézpótkocsis, a nagymotoros és a buszos jogsim is. Az egész országban csak néhányan vagyunk nők, akik különjáratos buszt vezetünk. Természetesen helyi járatos női buszvezető több van – magyarázta. Zsuzsa 36 személyes Neoplant vagy egy 52 fős Renault-t navigál az országúton.– Néznek nagyot, amikor meglátnak a kormánykerék mögött. A férfiak egy része nem feltétlenül örül ennek. Egyszer gyerekekkel indultunk osztálykirándulásra, tekergették a fejüket, azon tanakodtak, ki fogja vezetni a buszt. Amikor beültem a sofőrülésbe, hallottam hátulról a beszólásokat, hogy ennek biztos még jogosítványa sincs.

A motoros oktatásba is belekóstolt. – Tavaly a 2-4 Kerék Autósiskola színeiben futottam néhány kört a városban mint motoros oktató. Kolléganőm akkor csinálta a szakoktatóképzést, azért kértek fel, mert kellett egy olyan oktató, akinek megvan a megfelelő végzettsége, így tudtam segíteni – mondta Zsuzsa, aki a Lele Autósiskolánál oktat. Egyelőre csak autót, mert nincs saját busza.– Kormányos Márta iskolavezetőnek is van buszra jogosítványa. Emlékszem, éppen a gépjárművezetői képesítési igazolványt csináltam Mártával, amikor a nagy körforgalomba hajtottunk be, néhány sofőr fogta a fejét, hogy úristen, két nő egy buszban. A múltkor egy fickó azt mondta, szerinte szexi, ha egy nő buszt vezet – idézte fel emlékeit.Zsuzsa büszke arra, hogy minden vizsgája elsőre sikerült, soha semmit nem kellett megismételnie. Mint viccesen fogalmazott, „mindenre is" van jogosítványa. – Ez egy másfél millió forintos jogosítvány – mutatta a teljesen kitöltött iratot. – Ennyibe kerülne, ha valaki ugyanezt ma végigcsinálná – tette hozzá.